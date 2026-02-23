“A cena con i campioni” per aiutare la Polha Varese… prima di pedalare

Una cena per raccontare il ciclismo e sostenere lo sport paralimpico. Lunedì 2 marzo alle 20 il ristorante Le Fontanelle di Vedano Olona ospiterà “A cena con gli ex professionisti per la Polha Varese”, appuntamento benefico legato alla storica manifestazione “Pedala con i Campioni”, che quest’anno celebra i 25 anni di attività.

L’iniziativa sarà il primo momento pubblico di un anniversario importante. Dal 2001 “Pedala con i Campioni” unisce sport e solidarietà, con l’obiettivo di trasformare la passione per la bicicletta in un sostegno concreto al territorio. Anche per il venticinquesimo anno lo scopo resta lo stesso: il ricavato sarà devoluto all’Associazione Polha Varese, realtà fondata nel 1982 e da sempre impegnata nella promozione e nell’agonismo degli sport paralimpici.

A tavola con i campioni

Protagonisti della serata saranno gli ex professionisti promotori dell’evento: Cristiano Frattini, Andrea Peron, Dario Andriotto, Daniele Nardello, Oscar Mason, Simone Zucchi, Tupak Casnedi e Stefano Zanini. In un clima informale, tra una portata e l’altra, racconteranno aneddoti e retroscena delle loro carriere rispondendo alle domande del giornalista sportivo Roberto Bof.

Il filo conduttore sarà “Quella volta che…”, un viaggio tra episodi curiosi, momenti decisivi e particolarità inedite della vita nel gruppo, tra grandi corse e sacrifici quotidiani.

Verso l’edizione del 22 marzo

La cena benefica apre idealmente la strada all’appuntamento del 22 marzo, quando “Pedala con i Campioni” proporrà una formula rinnovata con percorsi randonnée e gravel. Una novità pensata per coinvolgere un pubblico ancora più ampio, mantenendo però intatto lo spirito solidale che ha caratterizzato la manifestazione fin dalla sua nascita.

L’obiettivo resta quello di sostenere concretamente Polha Varese, associazione plurititolata che da oltre quarant’anni offre opportunità sportive ad atleti con disabilità, promuovendo inclusione e agonismo ad alto livello.

Per informazioni o per aderire alla cena del 2 marzo è possibile contattare direttamente gli ex professionisti promotori della serata oppure scrivere all’indirizzo email pedalaconicampioni2026@gmail.com