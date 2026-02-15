A Cuggiono nasce un nuovo viale alberato grazie alla comunità

A Cuggiono è nato un nuovo viale alberato. Sabato 14 febbraio 2026, nonostante la pioggia battente, sono stati messi a dimora 78 alberelli tra viale Roma e via Rossetti, grazie a un progetto promosso dall’Ecoistituto della Valle del Ticino e sostenuto dalla Fondazione di Comunità Ticino Olona. ( foto tratta da Fondazione Comunitaria Ticino Olona Ente Filantropico )

L’iniziativa, pensata come momento condiviso, ha visto una forte partecipazione di famiglie e bambini, protagonisti della mattinata. I più piccoli non solo hanno piantato gli alberi, ma hanno anche dedicato loro due canzoni, trasformando l’appuntamento in una festa dal forte valore simbolico.

Un progetto condiviso

L’organizzazione ha richiesto uno sforzo collettivo: chiusura delle strade, permessi, divieti di sosta e una macchina organizzativa che non ha potuto rinviare l’evento, nonostante il maltempo. A collaborare scuole, volontari, comitato genitori, oratorio, associazioni, Protezione civile, amministrazione comunale e Polizia locale.

Il progetto è stato finanziato per metà dalla Fondazione di Comunità Ticino Olona attraverso il “Bando clima”, mentre la restante parte è coperta dall’Ecoistituto con le risorse del 5 per mille. Un intervento che guarda al futuro e che porta la firma dell’intera comunità.