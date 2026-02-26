Varese News

A Gallarate arriva l’Olympic Fringe Festival. E riaccende l’entusiasmo olimpico

Dopo il passaggio della fiaccola e la sorpresa dell'apparizione di Snoop Dog, il centro storico gallaratese ospita una due giorni di appuntamenti a tema. Il plauso dell'assessora: "Uno strumento concreto di valorizzazione urbana e di sostegno al tessuto economico"

Snoop Dogg a Gallarate porta la fiamma olimpica

Dopo aver toccato diverse località del territorio, l’Olympic Fringe Festival approda questo weekend a Gallarate con un palinsesto che declina il tema sportivo attraverso il linguaggio del circo contemporaneo e delle arti performative. L’iniziativa, promossa da Fondazione Varese Welcome e Camera di Commercio di Varese insieme ai Comuni di SaronnoBusto ArsizioLuino e Varese, propone un doppio appuntamento fissato per il fine settimana.

«L’Olympic Fringe Festival rappresenta per Gallarate molto più di un calendario di spettacoli: è uno strumento concreto di valorizzazione urbana e di sostegno al tessuto economico cittadino. Dopo l’emozione vissuta con il passaggio della Fiamma Olimpica, impreziosita dalla presenza di un tedoforo d’eccezione come Snoop Dogg, avevamo l’obiettivo di non disperdere quell’entusiasmo» dice Belinda Simeoni, assessora alle Attività economiche della città di Gallarate.

«Eventi diffusi come questo ci permettono di animare il centro storico, generare frequentazione e creare opportunità reali per le attività commerciali, rafforzando al tempo stesso l’identità di Gallarate come città dinamica, attrattiva e capace di fare sistema».

Belinda Simeoni

«Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i soggetti organizzatori e ai partner che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa: il lavoro di squadra è la chiave per costruire progettualità di valore. In questo senso, la collaborazione con la Fondazione Varese Welcome e con la Camera di Commercio rappresenta un asse strategico che deve proseguire con continuità, perché solo attraverso una visione condivisa di promozione territoriale e turistica è possibile produrre risultati concreti e duraturi per il territorio, rafforzando l’attrattività della città, l’incoming e le ricadute positive sul sistema economico locale».

Olympic Fringe Festival

Il programma del weekend Olympic Fringe Festival a Gallarate

Tanti gli eventi previsti tra piazza Libertà, piazza Guenzati e altre location nel cuore del centro storico gallaratese.
Il programma completo dell’evento lo trovate nell’articolo qui sotto

Con Olympic Fringe Festival le arti del circo portano lo spirito olimpico a Gallarate

Pubblicato il 26 Febbraio 2026
