A Gallarate la “piantagione“ in casa, arriva la polizia e scatta il blitz antidroga, un arresto

La Polizia di Stato di Gallarate ha arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano di 37 anni, residente in città, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è scaturita da una mirata attività info-investigativa, che aveva portato gli agenti a sospettare che l’abitazione dell’uomo fosse utilizzata come luogo di detenzione e coltivazione di droga. Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno avvertito già dall’esterno dell’appartamento il forte e inconfondibile odore di cannabis, elemento che ha portato a procedere con una perquisizione domiciliare.

All’interno della zona giorno gli agenti hanno rinvenuto immediatamente diverse dosi di cocaina e hashish appoggiate su un tavolo. Il controllo è stato poi esteso alle altre stanze dell’abitazione, dove, all’interno di una cameretta, è stata scoperta una vera e propria piantagione “indoor”. In una tenda professionale per la coltivazione, dotata di sistemi di illuminazione, aerazione e riscaldamento, l’uomo stava coltivando sei piante di marijuana, alte circa 60 centimetri e in pieno stato vegetativo.

Oltre alla grow-box, gli operatori hanno sequestrato marijuana essiccata, hashish e cocaina già suddivisa in involucri, oltre a un bilancino di precisione e a materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. La natura stupefacente delle sostanze è stata confermata dai narcotest effettuati presso gli uffici del Commissariato.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Il trentasettenne, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato arrestato.

Non è la prima volta che la polizia scopre piantagioni “domestiche”: lo scorso ottobre a Cadrezzate con Osmate era stata scoperta un’altra grande coltivazione di marijuana poi sequestrata con un arresto e diversi indagati.