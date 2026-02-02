“A Gavirate un’area giochi per Gianni Rodari”: la proposta del consigliere Lucchina all’ex Poncino

Gavirate dovrebbe dedicare uno spazio pubblico al suo concittadino più illustre, lo scrittore per l’infanzia Gianni Rodari. È la proposta avanzata dal consigliere comunale all’opposizione Gianni Lucchina, che chiede al sindaco di intitolare a Rodari la nuova area giochi per bambini in allestimento accanto al municipio, nell’ex Poncino.

Con una nota, Lucchina ricorda come Rodari – nato a Omegna nel 1920 e trasferitosi a Gavirate nel 1930 – abbia trascorso qui gli anni dell’adolescenza e mosso i primi passi da insegnante in diverse scuole elementari della provincia di Varese, prima della carriera giornalistica che lo portò a Milano e poi a Roma. Le sue opere, tradotte in molte lingue, hanno segnato in profondità la letteratura per l’infanzia, unendo fantasia, educazione, creatività e pensiero critico.

Per Gavirate, sottolinea Lucchina, Rodari è stato una “casa” e un punto di riferimento fondamentale, e il Comune può essere orgoglioso di annoverarlo tra i propri concittadini, anche per il contributo dato a far conoscere la città nel mondo. Da qui la richiesta di non limitarsi alle celebrazioni simboliche, ma di legare il suo nome a un luogo fisico, soprattutto uno spazio destinato ai bambini, così da mantenere vivo nel tempo il legame tra la comunità e l’autore che più di ogni altro ha scritto per i più piccoli