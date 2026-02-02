“A Gavirate un’area giochi per Gianni Rodari”: la proposta del consigliere Lucchina all’ex Poncino
Per il capogruppo di Vivere Gavirate l'intervento di sistemazione dell'area di fianco al municipio potrebbe essere la scelta migliore
Gavirate dovrebbe dedicare uno spazio pubblico al suo concittadino più illustre, lo scrittore per l’infanzia Gianni Rodari. È la proposta avanzata dal consigliere comunale all’opposizione Gianni Lucchina, che chiede al sindaco di intitolare a Rodari la nuova area giochi per bambini in allestimento accanto al municipio, nell’ex Poncino.
Con una nota, Lucchina ricorda come Rodari – nato a Omegna nel 1920 e trasferitosi a Gavirate nel 1930 – abbia trascorso qui gli anni dell’adolescenza e mosso i primi passi da insegnante in diverse scuole elementari della provincia di Varese, prima della carriera giornalistica che lo portò a Milano e poi a Roma. Le sue opere, tradotte in molte lingue, hanno segnato in profondità la letteratura per l’infanzia, unendo fantasia, educazione, creatività e pensiero critico.
Per Gavirate, sottolinea Lucchina, Rodari è stato una “casa” e un punto di riferimento fondamentale, e il Comune può essere orgoglioso di annoverarlo tra i propri concittadini, anche per il contributo dato a far conoscere la città nel mondo. Da qui la richiesta di non limitarsi alle celebrazioni simboliche, ma di legare il suo nome a un luogo fisico, soprattutto uno spazio destinato ai bambini, così da mantenere vivo nel tempo il legame tra la comunità e l’autore che più di ogni altro ha scritto per i più piccoli
