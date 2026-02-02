A gennaio tre gite sulla neve a Domobianca per gli alunni della scuola Carducci di Gaviratre
Nell'ambito del progetto "La montagna insegna" che il comprensivo propone con il CAI scuola, sono state organizzate tre uscite per portare i ragazzi a fare gli sport invernali
Anche quest’anno la scuola Carducci, diretta dalla dott.ssa Maria Grazia Barone, ha dato la possibilità agli studenti di vivere una giornata sulle neve provando sci, snowboard o ciaspole.
Hanno affiancato i ragazzi, i maestri della scuola sci di Domobianca guidata da Danilo Rondolini, che hanno offerto anche un servizio noleggio molto ben organizzato e hanno fatto vivere una giornata indimenticabile a tutti i ragazzi.
I docenti accompagnatori, affiancati da Rodolfo Rabolini del CAI scuola che è da anni l’anima del progetto La montagna insegna, hanno organizzato tre turni, nelle giornate del 22, 26 e 29 gennaio, portando nella stazione sciistica piemontese quasi 170 ragazzi.
Il tempo è stato soleggiato e ha permesso ai gruppi di godere di un bellissimo e suggestivo paesaggio innevato.
Grande soddisfazione da parte dei ragazzi, che si sono divertiti passando una piacevole giornata all’aperto e da parte dei genitori, che hanno espresso ringraziamenti calorosi a tutti i docenti presenti per l’attenta organizzazione.
« Il Club Alpino Italiano e in particolare il Cai Scuola – spiega Rabolini- si impegnano da sempre non solo a portare i giovani a frequentare, conoscere e amare la montagna, ma anche a proporre valori importanti come la responsabilità individuale, la solidarietà, la socialità e l’attenzione per l’ambiente».
«Avvicinarli alla montagna -conclude la prof.ssa Elena Ratti, responsabile dell’uscita didattica – li aiuta a guardare e apprezzare la realtà che li circonda e a diventare cittadini consapevoli dell’importanza di preservare e custodire l’ambiente naturale» .
