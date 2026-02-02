A gennaio tre gite sulla neve a Domobianca per gli alunni della scuola Carducci di Gaviratre

Anche quest’anno la scuola Carducci, diretta dalla dott.ssa Maria Grazia Barone, ha dato la possibilità agli studenti di vivere una giornata sulle neve provando sci, snowboard o ciaspole.

Hanno affiancato i ragazzi, i maestri della scuola sci di Domobianca guidata da Danilo Rondolini, che hanno offerto anche un servizio noleggio molto ben organizzato e hanno fatto vivere una giornata indimenticabile a tutti i ragazzi.

I docenti accompagnatori, affiancati da Rodolfo Rabolini del CAI scuola che è da anni l’anima del progetto La montagna insegna, hanno organizzato tre turni, nelle giornate del 22, 26 e 29 gennaio, portando nella stazione sciistica piemontese quasi 170 ragazzi.

Il tempo è stato soleggiato e ha permesso ai gruppi di godere di un bellissimo e suggestivo paesaggio innevato.

Grande soddisfazione da parte dei ragazzi, che si sono divertiti passando una piacevole giornata all’aperto e da parte dei genitori, che hanno espresso ringraziamenti calorosi a tutti i docenti presenti per l’attenta organizzazione.

« Il Club Alpino Italiano e in particolare il Cai Scuola – spiega Rabolini- si impegnano da sempre non solo a portare i giovani a frequentare, conoscere e amare la montagna, ma anche a proporre valori importanti come la responsabilità individuale, la solidarietà, la socialità e l’attenzione per l’ambiente».

«Avvicinarli alla montagna -conclude la prof.ssa Elena Ratti, responsabile dell’uscita didattica – li aiuta a guardare e apprezzare la realtà che li circonda e a diventare cittadini consapevoli dell’importanza di preservare e custodire l’ambiente naturale» .