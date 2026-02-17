A Gerenzano sfilata, festa e spettacolo di magia per un Carnevale super divertente

Sabato 21 febbraio appuntamento in piazza Mercato e all’Oratorio San Filippo Neri per un pomeriggio per grandi e piccoli

Sabato 21 febbraio a Gerenzano si festeggia il Carnevale con un pomeriggio di festa pensato per bambini e ragazzi. L’iniziativa, promossa dal Comune di Gerenzano – Assessorato alla Cultura – insieme all’Oratorio San Filippo Neri e ai gruppi del Palio di Gerenzano, unisce sfilata in maschera, animazione e uno spettacolo di magia e comicità per tutta la famiglia.

Il ritrovo è fissato alle 14.15 in piazza Mercato. Da lì partirà la sfilata in maschera che, alle 15.00, arriverà in oratorio.

Alle 16.00 è in programma il momento centrale della giornata: il “Superzero Carnival Party”, uno spettacolo di Magic Comedy Family Show coinvolgerà grandi e piccoli tra giochi di magia, comicità e intrattenimento.

A seguire è previsto un momento di festa aperto a tutti i partecipanti.

L’ingresso allo spettacolo è libero e gratuito fino a esaurimento posti. Gli organizzatori ricordano che è vietato l’utilizzo di bombolette spray.