A Induno Olona i cittadini disegnano il futuro del parco di Villa Tiana
L'Amministrazione Comunale ha incontrato residenti e associazioni in Sala Crosti per avviare la riprogettazione dello spazio pubblico partendo dalle proposte della comunità
Il futuro del parco di Villa Tiana passa dall’ascolto dei residenti. L’Amministrazione Comunale di Induno Olona ha dato il via a un percorso di partecipazione attiva per ridisegnare lo storico spazio pubblico del rione Motta, raccogliendo suggerimenti e spunti direttamente dalla cittadinanza in una serata di confronto molto partecipata.
Un percorso di consultazione per il rione Motta
L’assemblea pubblica, svoltasi venerdì 20 febbraio presso la Sala Crosti della Biblioteca Civica, ha segnato l’inizio di un iter di riprogettazione che vuole essere condiviso fin dalle prime battute. L’obiettivo della giunta è trasformare il parco in uno spazio funzionale non solo per chi abita nel quartiere, ma per l’intero territorio comunale, basandosi sulle reali necessità espresse da chi quei luoghi li vive quotidianamente.
La partecipazione come metodo
Il dialogo con i cittadini e le associazioni locali è stato considerato fondamentale per definire il nuovo assetto e la destinazione d’uso dell’area. «Le vostre idee e gli spaccati di vita quotidiana – il commento dell’Amministrazione Comunale – ci consentono di avere una visione più chiara per procedere con la riprogettazione dello spazio pubblico». Secondo il Comune, questo metodo è la strada maestra per favorire il coinvolgimento diretto e far riaffezionare le persone alla gestione del bene comune.
Verso il nuovo progetto
I contributi emersi durante la fase di ascolto attivo verranno ora valutati tecnicamente per confluire nel progetto definitivo di rifunzionalizzazione. L’incontro non rimarrà un caso isolato: l’amministrazione ha infatti confermato la volontà di proseguire con questo modello di confronto su tutti i temi principali che richiedono il coinvolgimento della comunità indunese.
