Varese News

Archivio

A Intra la premiazione della prima edizione del Premio Volver – Antonio Dal Masetto

Il premio, promosso dall’associazione culturale LetterAltura ha il patrocinio del Comune di Verbania

scrivere

Si terrà sabato 14 febbraio 2026 alle ore 16.00 nella sede storica della SOMS di Intra (via De Bonis 36, Verbania) la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Volver – Antonio Dal Masetto.

La giuria ha proclamato vincitori ex aequo Adrián N. Bravi e Andreea Simionel, autori di madrelingua non italiana che hanno scelto l’italiano come lingua di creazione artistica. Il riconoscimento è destinato proprio a scrittori che, pur provenendo da altri contesti linguistici e culturali, hanno adottato l’italiano come strumento espressivo, contribuendo ad arricchirne il panorama letterario contemporaneo.

Il premio, promosso dall’associazione culturale LetterAltura con il patrocinio del Comune di Verbania, prevede un riconoscimento in denaro di 1.000 euro, che i vincitori potranno devolvere a un’associazione no profit argentina tra quelle proposte dagli organizzatori. Una scelta che richiama la sensibilità sociale e le radici argentine che hanno segnato l’opera di Antonio Dal Masetto.

La giuria è composta dalla professoressa Ilaria Magnani dell’Università di Cassino, studiosa dell’opera di Dal Masetto, dalla scrittrice Laura Pariani e dal critico letterario ed editore Roberto Cicala.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Adelia Brigo
adelia.brigo@varesenews.it

Raccontare il territorio è la nostra missione. Lo facciamo con serietà e attenzione verso i lettori. Aiutaci a far crescere il nostro progetto.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Febbraio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.