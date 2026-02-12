A Intra la premiazione della prima edizione del Premio Volver – Antonio Dal Masetto
Il premio, promosso dall’associazione culturale LetterAltura ha il patrocinio del Comune di Verbania
Si terrà sabato 14 febbraio 2026 alle ore 16.00 nella sede storica della SOMS di Intra (via De Bonis 36, Verbania) la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Volver – Antonio Dal Masetto.
La giuria ha proclamato vincitori ex aequo Adrián N. Bravi e Andreea Simionel, autori di madrelingua non italiana che hanno scelto l’italiano come lingua di creazione artistica. Il riconoscimento è destinato proprio a scrittori che, pur provenendo da altri contesti linguistici e culturali, hanno adottato l’italiano come strumento espressivo, contribuendo ad arricchirne il panorama letterario contemporaneo.
Il premio, promosso dall’associazione culturale LetterAltura con il patrocinio del Comune di Verbania, prevede un riconoscimento in denaro di 1.000 euro, che i vincitori potranno devolvere a un’associazione no profit argentina tra quelle proposte dagli organizzatori. Una scelta che richiama la sensibilità sociale e le radici argentine che hanno segnato l’opera di Antonio Dal Masetto.
La giuria è composta dalla professoressa Ilaria Magnani dell’Università di Cassino, studiosa dell’opera di Dal Masetto, dalla scrittrice Laura Pariani e dal critico letterario ed editore Roberto Cicala.
