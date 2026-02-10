A Laveno la commemorazione del Giorno del Ricordo

L’amministrazione comunale di Laveno Mombello invita la cittadinanza a partecipare alla commemorazione del Giorno del Ricordo, momento solenne dedicato alla memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, che si terrà sabato 14 febbraio alle ore 9.30 presso il Monumento ai Martiri delle Foibe in Piazza Martiri delle Foibe.

La cerimonia prevede, come consuetudine, la deposizione di una corona commemorativa alla presenza delle autorità civili e militari, delle associazioni del territorio e di alcune famiglie di esodati e loro parenti residenti nel nostro Comune, la cui testimonianza continua a rappresentare un patrimonio umano e civile prezioso per tutta la comunità.

Al termine della commemorazione, la mattinata proseguirà presso la Sala di Villa Frua, dove si terrà un momento di approfondimento e testimonianza attraverso filmati e riflessioni storiche presentati dal Presidente del Comitato Provinciale dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Dr P.M. Morresi.

L’iniziativa vuole essere un’occasione di raccoglimento, conoscenza e condivisione, affinché il ricordo di quelle tragiche vicende continui a vivere nella coscienza collettiva e nelle nuove generazioni, come monito a difesa dei valori della libertà, del rispetto e della dignità umana.