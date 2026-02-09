A Laveno Mombello un incontro sulla sanità lombarda con Samuele Astuti

Un incontro pubblico dedicato ai temi della sanità e del diritto alla salute è in programma a Laveno Mombello giovedì 12 febbraio alle 20.45, presso l’ex municipio di piazza Italia.

L’appuntamento, aperto alla cittadinanza, vedrà la partecipazione di Samuele Astuti, consigliere regionale lombardo, impegnato da tempo in un lavoro capillare di confronto con i territori sui problemi della sanità pubblica.

La serata sarà l’occasione per affrontare le principali criticità del sistema sanitario lombardo, a partire dall’accesso ai servizi, dalle liste d’attesa e dal ruolo della sanità di prossimità, fino alle prospettive future di un sistema sempre più segnato dal peso della sanità privata. Al centro del dibattito ci sarà il tema del diritto alla salute, messo alla prova da un contesto in cui la privatizzazione rischia di avvenire a scapito della sanità pubblica.

L’incontro si propone come un momento di ascolto e confronto diretto con i cittadini, per raccogliere domande, esperienze e proposte, e per riflettere sul futuro dei servizi sanitari sul territorio e in Lombardia.