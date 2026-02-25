A Laveno via Gramsci chiusa nella giornata di sabato per lavori

Modifiche temporanee alla viabilità a Laveno Mombello per consentire il ripristino della pavimentazione in porfido dopo un intervento di riparazione della rete del gas. Nella giornata di sabato 28 febbraio 2026, dalle ore 8.00 fino al termine dei lavori, via Gramsci sarà chiusa al traffico veicolare.

Durante l’intervento verranno predisposti percorsi alternativi e sarà installata adeguata segnaletica per agevolare la circolazione e limitare i disagi. Il Comune si scusa con i cittadini per i disagi temporanei e ringrazia per la collaborazione.