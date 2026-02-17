A Lozza i disegni dei bambini di Gaza che raccontano la guerra

L’associazione Sharazade Cultura e Spettacolo Senza Frontiere, in collaborazione con HeArt of Gaza e il patrocinio del Comune di Lozza, organizza l’evento “HeArts of Gaza”, una mostra dedicata ai disegni dei bambini di Gaza che si terrà presso il salone polifunzionale del Comune di Lozza in via C.Battisti, 2 dal 28 febbraio al 9 marzo.

Inaugurazione: 28 Febbraio

La manifestazione si aprirà il 28 febbraio con i saluti istituzionali del sindaco di Lozza Matteo Acchini e un’introduzione a cura di Michela Focchi, curatrice della mostra. A seguire, Marilina Lucia Castiglioni, Presidente di Sharazade – Cultura e Spettacolo senza frontiere, modererà un panel di relatori di alto rilievo:

– Uno psicologo recentemente giunto a Milano da Gaza Mohammed Abu Shawish, che offrirà una testimonianza diretta sulla condizione attuale di donne e bambini nella Striscia.

– Barbara Archetti, Vicepresidente dell’associazione Vento di Terra.

– Il Pimpa, il celebre clown di Leggiuno che da anni porta il sorriso nei contesti di guerra più difficili.

Il momento inaugurale sarà arricchito da un buffet palestinese con dolci tipici preparati da una famiglia di Gaza attualmente ospite a Varese.

Attività per le Scuole

Durante tutto il periodo espositivo, la mostra accoglierà le scolaresche per laboratori didattici volti a sensibilizzare i giovani sulla situazione dei loro coetanei a Gaza, promuovendo un percorso di fratellanza tra istituti scolastici.

La Conclusione: 9 Marzo ore 20,30

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’evento si concluderà la sera del 9 marzo con una serata di approfondimento e musica. Laura Silvia Battaglia, giornalista di Rai 3 ed esperta di zone di conflitto, interverrà per parlare della condizione femminile e infantile nei territori di guerra. Seguirà un momento musicale con la cantautrice Carolina Facchi in arte Miacaracarolina, che eseguirà un brano dedicato al tema della violenza di genere. La partecipazione del pubblico in sala è gradita.

La chiusura istituzionale e i ringraziamenti finali saranno affidati all’Assessore alla Cultura del Comune di Lozza, Gianpiero Esposito.