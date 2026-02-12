A luglio Cardano e la sua nuova pista ospiteranno i Campionati Europei di Speed Skating

La pista di Cardano al Campo ospiterà a luglio i Campionati Europei di Pattinaggio Corsa Pista, Strada e Maratona del 2026. Una notizia che conferma il grande ruolo dell’impianto della cittadina nei dintorni di Malpensa, che nel tempo ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano nella disciplina (con qualche sorpresa olimpica).

Grande l’entusiasmo a Cardano: il presidente della Cardano Skating Andrea Bordignon e il direttore sportivo Luigi Amicone hanno ricevuto il comunicato ufficiale 001/2026 della Inline speed skating technical commission di World Skate Europe che conferma l’assegnazione dell’evento europeo al «Un premio alla Società Cardano Skating per il grande l’impegno nella formazione delle centinaia di giovani che sono passati dalla pista cardanese fino a quelli che sono arrivati ai vertici delle competizioni internazionali e che avranno modo di esibirsi proprio a Cardano sotto gli occhi dei loro tifosi locali» spiegano dalla società.

L’organizzazione è proprio in capo alla Cardano Skating: dopo l’edizione 2025 a Gross Gerau (cui si riferisce la foto di apertura), i campionati si svolgeranno dal 19 al 26 luglio 2026 nel rinnovato Pattinodromo comunale del centro sportivo “Karol Woytila” di via Carreggia, che ha una pista a curve sopraelevate di 200 metri e un circuito stradale di 500 metri.

L’impianto sportivo nell’ultimo anno è stato profondamente rinnovato (anche con investimento pubblico di 600mila euro) ed ingrandito anche con l’inserimento di uno skate park grazie agli sforzi ed investimenti della Federazione Italiana, del Comune di Cardano e alla visione della Cardano Skating.

Il pattinodromo dall’alto. La foto è d’archivio e antecedente alle ultime modifiche

Un Europeo di pattinaggio non ha certo l’impatto economico di un Europeo di calcio, ma non è da sottovalutare neppure per l’indotto: a Cardano sono attese in quella settimana un migliaio di appassionati; atleti e atlete, allenatori, allenatrici, dirigenti e accompagnatori di tutto il continente.

Il 2026 – sottolineano dalla società – già dai primi giorni di gennaio ha regalato grandi sorprese alla Società cardanese con l’ingresso nei gruppi sportivi delle Fiamme Oro e delle Fiamme Gialle di due atleti cresciuti all’ombra della brughiera,

Edoardo Abis e Giorgia Aiello.

Atleti nati tra pianura e Prealpi che correranno sul ghiaccio nella specialità che proprio nei giorni scorsi ci ha regalato grandi emozioni con la conquista dell’oro olimpico da parte di Francesca Lollobrigida che ha acceso l’entusiasmo del pubblico del Milano Speed Skating Stadium con lo stesso sorriso e la stessa grinta che ha portato a Cardano al Campo negli anni in cui indossava i colori dell’allora Cardano InLine (poi divenuta Cardano Skating dopo la fusione con l’altra società locale, la Faro).

Il sindaco Lorenzo Maria Aspesi, gli assessori Claudio Trevisan ed Elena Maria Mazzucchelli hanno espresso grande soddisfazione per la fiducia accordata dalla Commissione tecnica «e sono già impegnati per garantire il supporto e la collaborazione necessaria per la riuscita della manifestazione. La macchina della organizzazione è partita e tutti quanti siamo chiamati partecipare e a contribuire, con entusiasmo e spirito di comunità, a rendere questo appuntamento un momento grande e speciale, capace di lasciare un segno positivo nella storia della nostra città».