A Luino torna il festival internazionale “Tramontana di versi”: aperto il bando per la 12esima edizione
L’edizione 2026 della rassegna poetica è dedicata al tema “Insegnami a fidarmi del mio cuore”. Le opere dovranno essere inviate entro il 15 maggio
Luino si prepara ad accogliere la dodicesima edizione del Festival internazionale “Tramontana di versi”, appuntamento culturale ormai consolidato nel panorama poetico nazionale e internazionale. L’edizione 2026 avrà come filo conduttore il tema “Insegnami a fidarmi del mio cuore”, ispirato a una preghiera del poeta Wakan Tankan.
Promosso da AISU, il festival gode del patrocinio della Provincia di Varese, della Comunità Montana Valli del Verbano e di altre realtà associative del territorio, confermando ancora una volta il forte legame tra poesia, cultura e comunità locali.
Il bando è ufficialmente aperto: la consegna delle opere dovrà avvenire entro e non oltre il 15 maggio 2026. Le modalità di partecipazione e il programma dettagliato della manifestazione saranno resi noti nelle prossime settimane.
Gli organizzatori invitano poeti e appassionati a seguire gli aggiornamenti sulla pagina Facebook “Aisu Notizie da Luino e dal Mondo”. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email tramontanadiversi@gmail.comoppure contattare l’associazione AISU, con sede in piazza Libertà 22 a Luino.
Torna a Luino il Festival internazionale “Tramontana di versi”, giunto alla sua dodicesima edizione. L’appuntamento culturale, in programma nel 2026, conferma il legame tra poesia, dialogo interculturale e territorio, coinvolgendo autori e appassionati provenienti da diversi Paesi.
Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Insegnami a fidarmi del mio cuore”, ispirato a una preghiera del poeta Wakan Tankan, e rappresenta il filo conduttore delle opere che saranno presentate al concorso.
Il festival è promosso da AISU con il patrocinio della Provincia di Varese, della Comunità Montana Valli del Verbano e di altre realtà associative. La scadenza per l’invio delle opere è fissata al 15 maggio 2026. Il programma dettagliato della manifestazione sarà comunicato successivamente dagli organizzatori.
Tutte le informazioni relative alla partecipazione, al bando e al regolamento sono disponibili online CLICCANDO QUI
Ulteriori aggiornamenti saranno pubblicati sulla pagina Facebook Aisu Notizie da Luino e dal Mondo. Per informazioni è inoltre possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email tramontanadiversi@gmail.com
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.