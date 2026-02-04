A Luino torna il festival internazionale “Tramontana di versi”: aperto il bando per la 12esima edizione

Luino si prepara ad accogliere la dodicesima edizione del Festival internazionale “Tramontana di versi”, appuntamento culturale ormai consolidato nel panorama poetico nazionale e internazionale. L’edizione 2026 avrà come filo conduttore il tema “Insegnami a fidarmi del mio cuore”, ispirato a una preghiera del poeta Wakan Tankan.

Promosso da AISU, il festival gode del patrocinio della Provincia di Varese, della Comunità Montana Valli del Verbano e di altre realtà associative del territorio, confermando ancora una volta il forte legame tra poesia, cultura e comunità locali.

Il bando è ufficialmente aperto: la consegna delle opere dovrà avvenire entro e non oltre il 15 maggio 2026. Le modalità di partecipazione e il programma dettagliato della manifestazione saranno resi noti nelle prossime settimane.

Gli organizzatori invitano poeti e appassionati a seguire gli aggiornamenti sulla pagina Facebook “Aisu Notizie da Luino e dal Mondo”. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email tramontanadiversi@gmail.comoppure contattare l’associazione AISU, con sede in piazza Libertà 22 a Luino.

Tutte le informazioni relative alla partecipazione, al bando e al regolamento sono disponibili online CLICCANDO QUI

