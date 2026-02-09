A Malnate arriva “Pierino e il Libro”: la voce di Enrico Ruggeri per aiutare la scuola materna di San Salvatore

Un evento che unisce cultura e territorio grazie al supporto della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate per trasformare la serata al teatro di Gurone in un aiuto concreto ai progetti didattici e innovativi dell’asilo malnatese

Il mondo della musica d’autore incontra la solidarietà nel cuore di Malnate. Venerdì 13 febbraio, alle ore 21:00, il Teatro dell’Oratorio San Lorenzo di Gurone ospiterà lo spettacolo “Pierino e il Libro”. Protagonista d’eccezione, seppur solo in veste di voce narrante, sarà Enrico Ruggeri, che guiderà il pubblico attraverso una serata dedicata alla raccolta fondi per la Scuola Materna Parrocchiale di San Salvatore.

L’iniziativa nasce con un obiettivo concreto: sostenere la crescita della storica istituzione educativa malnatese. I proventi della serata, a ingresso con offerta libera, saranno interamente devoluti all’asilo per finanziare l’ampliamento dell’offerta formativa, la valorizzazione del parco giochi interno e, soprattutto, la creazione di un orto botanico dove i bambini potranno sperimentare la pedagogia attiva a contatto con la terra.

Un viaggio spirituale tra musica e teatro

Lo spettacolo, che gode del patrocinio del Comune di Malnate, si presenta come una narrazione evocativa che rilegge il percorso di crescita di un bambino. Attraverso la metafora del libro, la rappresentazione mette in scena un viaggio libero da convenzioni, dove la musica e le arti sceniche si intrecciano per trasformare lo spettatore in un co-protagonista attivo dell’atmosfera di Gurone.

La voce di Ruggeri fungerà da spina dorsale dell’opera, accompagnando un cast ricco di talenti. Sul palco si alterneranno Micaela Ianiro (reduce dalla cerimonia delle Olimpiadi Invernali) nel ruolo di Pierino, insieme a una band d’eccezione che vede tra le sue fila anche Davide “Billa” Brambilla, collaboratore storico dello stesso Ruggeri, alla fisarmonica e tromba.

Il sostegno del territorio

A rendere possibile l’evento è anche il contributo della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate insieme a Ccr Insieme Ets. L’istituto di credito ha voluto sposare un progetto che unisce cultura e utilità sociale, sottolineando il legame profondo con le comunità locali.

«La voce di Enrico Ruggeri rappresenta un valore aggiunto straordinario per le nostre comunità e per un evento che già di per sé unisce musica, cultura e partecipazione – spiega Diego Trogher, vicepresidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate -. Ruggeri porta con sé un linguaggio fatto di musica, parole e sensibilità, in grado di parlare al cuore delle persone. Come banca del territorio siamo orgogliosi di sostenere un appuntamento che trasforma un momento di festa in un’occasione reale di condivisione e crescita per tutta la comunità».

Un cast corale e scenografie immersive

L’offerta artistica non si ferma alla musica: la serata vedrà la partecipazione del coro “Sing it out”, composto da 25 elementi che Ruggeri ama definire “amanti del diletto”, e degli attori della Compagnia Teatrale C-A-N-T-I-E-R-E. Le scene saranno arricchite dalle proiezioni video di Roberta Ascari e dalle scenografie di Silvia Romano, creando un ambiente immersivo dove il pubblico non sarà un semplice osservatore. Per partecipare è consigliata la prenotazione, per garantire a tutti il proprio posto in questa serata di grande partecipazione collettiva.