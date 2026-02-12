A Materia apre il nuovo sportello del Patronato ACLI
Consulenza e assistenza su pensioni, invalidità, disoccupazione e pratiche previdenziali: servizio attivo ogni lunedì mattina dalle 9.30 alle 11.30 nell'hub culturale di Castronno
Prenderà il via lunedì 16 febbraio a Materia Spazio Libero (in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno) il nuovo sportello del Patronato ACLI, un servizio dedicato alla consulenza, assistenza e tutela in ambito previdenziale, assistenziale, lavorativo e sociale. Un punto di riferimento pensato per offrire supporto concreto a persone, famiglie e lavoratori del territorio.
Lo sportello sarà attivo ogni lunedì dalle 9.30 alle 11.30 e metterà a disposizione competenze specifiche su un’ampia gamma di pratiche. In ambito previdenziale, sarà possibile richiedere la verifica della posizione contributiva INPS, la preparazione e presentazione delle domande di pensione – di vecchiaia, anzianità e reversibilità – oltre alle richieste di assegni sociali e maggiorazioni. Il servizio comprende anche supplementi e ricostituzioni di pensione, sia contributive sia reddituali, riscatti, ricongiunzioni e versamenti volontari dei contributi, nonché il controllo e le variazioni di pensioni già in pagamento e la verifica di eventuali debiti INPS.
Particolare attenzione è rivolta anche all’assistenza sociale. Lo sportello fornirà supporto per pratiche di invalidità civile, per ciechi e sordomuti, per l’accompagnamento e le provvidenze a favore di persone con disabilità. Sarà inoltre possibile ricevere consulenza sui permessi previsti dalla Legge 104, sulle indennità di disoccupazione, maternità e paternità, così come sull’assistenza in caso di infortuni sul lavoro e per la richiesta di riconoscimento di malattie professionali.
L’apertura del nuovo servizio rappresenta un’opportunità per rafforzare la rete di prossimità e garantire ai cittadini un accesso più semplice e diretto a informazioni e pratiche spesso complesse, offrendo un accompagnamento qualificato in tutte le fasi del percorso amministrativo.
Materia si trova in Via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.
