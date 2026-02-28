A Materia il racconto del cammino: dalla Via Francigena a “Fa’ la cosa giusta”
Un incontro con Monica Nanetti e Luca Bruschi per esplorare il viaggio lento come esperienza di relazione e sostenibilità, tra reti europee, territori in trasformazione e la centralità dei cammini nella fiera del consumo critico
Lunedì 9 marzo, alle ore 21:00, Materia ospita un incontro dedicato al viaggio lento e consapevole: “Il nostro cammino di Santiago: dalla Via Francigena a Fa’ la cosa giusta”. Un dialogo aperto al pubblico con Monica Nanetti e Luca Bruschi, direttore dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, per esplorare il valore dei cammini come esperienza di scoperta, relazione e buone pratiche.
Al centro della serata, lo sviluppo dei cammini negli ultimi anni: percorsi che non sono solo itinerari da attraversare, ma veri e propri progetti culturali capaci di rigenerare territori, creare reti tra comunità e promuovere un turismo sostenibile.
Prenota il tuo posto
La crescita della Via Francigena: un modello di sviluppo lento
Negli ultimi anni la Via Francigena ha conosciuto una crescita significativa, diventando uno dei principali cammini europei. Dall’Inghilterra a Roma, attraversa quattro Paesi e decine di territori italiani, coinvolgendo amministrazioni, associazioni e realtà locali in un progetto condiviso.
Il suo sviluppo non riguarda solo la segnaletica o l’accoglienza, ma un’idea più ampia di valorizzazione:
-
recupero di sentieri storici
-
promozione delle economie locali
-
nascita di strutture di ospitalità diffusa
-
creazione di eventi e momenti culturali lungo il percorso
Il cammino diventa così uno strumento di coesione sociale e di rilancio delle aree interne. Non è solo un’esperienza individuale, ma un fenomeno collettivo che mette in rete territori diversi sotto il segno della lentezza.
Dal cammino alla fiera: lo spazio dedicato a Fa’ la cosa giusta
All’interno della manifestazione, i percorsi a piedi trovano una vetrina privilegiata:
-
presentazioni di itinerari italiani ed europei
-
incontri con associazioni e reti territoriali
-
laboratori e racconti di viaggio
-
confronto su turismo responsabile e mobilità dolce
Il collegamento tra la Via Francigena e Fa’ la cosa giusta rappresenta un passaggio simbolico: dal sentiero alla città, dall’esperienza personale al confronto pubblico. Il cammino entra nel dibattito culturale contemporaneo come pratica concreta di sostenibilità.
Fa’ la cosa giusta! 2026: 500 espositori e 350 incontri “per cambiare il mondo”
Un dialogo tra storie, territori ed esperienze
La serata del 9 marzo sarà un’occasione per ascoltare racconti diretti, riflettere sui cambiamenti in atto e comprendere come il fenomeno dei cammini stia trasformando il modo di viaggiare — e di abitare i territori.
Con Monica Nanetti e Luca Bruschi si parlerà di:
-
esperienze vissute lungo la Via Francigena
-
evoluzione delle reti europee dei cammini
-
impatto culturale e sociale del viaggio lento
-
prospettive future e collaborazioni con eventi come Fa’ la cosa giusta
Un appuntamento per camminatori esperti, curiosi, amministratori e per chiunque voglia scoprire come un passo dopo l’altro si possano costruire relazioni e comunità.
