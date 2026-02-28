A Materia il racconto del cammino: dalla Via Francigena a “Fa’ la cosa giusta”

Lunedì 9 marzo, alle ore 21:00, Materia ospita un incontro dedicato al viaggio lento e consapevole: “Il nostro cammino di Santiago: dalla Via Francigena a Fa’ la cosa giusta”. Un dialogo aperto al pubblico con Monica Nanetti e Luca Bruschi, direttore dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, per esplorare il valore dei cammini come esperienza di scoperta, relazione e buone pratiche.

Al centro della serata, lo sviluppo dei cammini negli ultimi anni: percorsi che non sono solo itinerari da attraversare, ma veri e propri progetti culturali capaci di rigenerare territori, creare reti tra comunità e promuovere un turismo sostenibile.

La crescita della Via Francigena : un modello di sviluppo lento

Negli ultimi anni la Via Francigena ha conosciuto una crescita significativa, diventando uno dei principali cammini europei. Dall’Inghilterra a Roma, attraversa quattro Paesi e decine di territori italiani, coinvolgendo amministrazioni, associazioni e realtà locali in un progetto condiviso.

Il suo sviluppo non riguarda solo la segnaletica o l’accoglienza, ma un’idea più ampia di valorizzazione:

recupero di sentieri storici

promozione delle economie locali

nascita di strutture di ospitalità diffusa

creazione di eventi e momenti culturali lungo il percorso

Il cammino diventa così uno strumento di coesione sociale e di rilancio delle aree interne. Non è solo un’esperienza individuale, ma un fenomeno collettivo che mette in rete territori diversi sotto il segno della lentezza.

Dal cammino alla fiera: lo spazio dedicato a Fa’ la cosa giusta

L’incontro di Materia metterà in evidenza anche il ruolo di Fa’ la cosa giusta, la fiera nazionale dedicata al consumo critico e agli stili di vita sostenibili, che negli anni ha dato uno spazio sempre più centrale ai cammini.

All’interno della manifestazione, i percorsi a piedi trovano una vetrina privilegiata:

presentazioni di itinerari italiani ed europei

incontri con associazioni e reti territoriali

laboratori e racconti di viaggio

confronto su turismo responsabile e mobilità dolce

Il collegamento tra la Via Francigena e Fa’ la cosa giusta rappresenta un passaggio simbolico: dal sentiero alla città, dall’esperienza personale al confronto pubblico. Il cammino entra nel dibattito culturale contemporaneo come pratica concreta di sostenibilità.

Un dialogo tra storie, territori ed esperienze

La serata del 9 marzo sarà un’occasione per ascoltare racconti diretti, riflettere sui cambiamenti in atto e comprendere come il fenomeno dei cammini stia trasformando il modo di viaggiare — e di abitare i territori.

Con Monica Nanetti e Luca Bruschi si parlerà di:

esperienze vissute lungo la Via Francigena

evoluzione delle reti europee dei cammini

impatto culturale e sociale del viaggio lento

prospettive future e collaborazioni con eventi come Fa’ la cosa giusta

Un appuntamento per camminatori esperti, curiosi, amministratori e per chiunque voglia scoprire come un passo dopo l’altro si possano costruire relazioni e comunità.