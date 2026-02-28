Varese News

A Materia il racconto del cammino: dalla Via Francigena a “Fa’ la cosa giusta”

Un incontro con Monica Nanetti e Luca Bruschi per esplorare il viaggio lento come esperienza di relazione e sostenibilità, tra reti europee, territori in trasformazione e la centralità dei cammini nella fiera del consumo critico

via Francigena Road to Rome 2021

Lunedì 9 marzo, alle ore 21:00, Materia ospita un incontro dedicato al viaggio lento e consapevole: “Il nostro cammino di Santiago: dalla Via Francigena a Fa’ la cosa giusta”. Un dialogo aperto al pubblico con Monica Nanetti e Luca Bruschi, direttore dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, per esplorare il valore dei cammini come esperienza di scoperta, relazione e buone pratiche.

Al centro della serata, lo sviluppo dei cammini negli ultimi anni: percorsi che non sono solo itinerari da attraversare, ma veri e propri progetti culturali capaci di rigenerare territori, creare reti tra comunità e promuovere un turismo sostenibile.

La crescita della Via Francigena: un modello di sviluppo lento

https://images.openai.com/static-rsc-3/rpyd5Oi77U6-bf59CymD4bynjfVI0dOWKzHd6CcmeVLWxBqDbsiVR8FhkRGHhGpim3eQm2e5fCEDuRWj_LD_-XxE93x9QO-NuLZjJUaMBF4?purpose=fullsize&v=1

Negli ultimi anni la Via Francigena ha conosciuto una crescita significativa, diventando uno dei principali cammini europei. Dall’Inghilterra a Roma, attraversa quattro Paesi e decine di territori italiani, coinvolgendo amministrazioni, associazioni e realtà locali in un progetto condiviso.

Il suo sviluppo non riguarda solo la segnaletica o l’accoglienza, ma un’idea più ampia di valorizzazione:

  • recupero di sentieri storici

  • promozione delle economie locali

  • nascita di strutture di ospitalità diffusa

  • creazione di eventi e momenti culturali lungo il percorso

Il cammino diventa così uno strumento di coesione sociale e di rilancio delle aree interne. Non è solo un’esperienza individuale, ma un fenomeno collettivo che mette in rete territori diversi sotto il segno della lentezza.

Dal cammino alla fiera: lo spazio dedicato a Fa’ la cosa giusta

L’incontro di Materia metterà in evidenza anche il ruolo di Fa’ la cosa giusta, la fiera nazionale dedicata al consumo critico e agli stili di vita sostenibili, che negli anni ha dato uno spazio sempre più centrale ai cammini.

All’interno della manifestazione, i percorsi a piedi trovano una vetrina privilegiata:

  • presentazioni di itinerari italiani ed europei

  • incontri con associazioni e reti territoriali

  • laboratori e racconti di viaggio

  • confronto su turismo responsabile e mobilità dolce

Il collegamento tra la Via Francigena e Fa’ la cosa giusta rappresenta un passaggio simbolico: dal sentiero alla città, dall’esperienza personale al confronto pubblico. Il cammino entra nel dibattito culturale contemporaneo come pratica concreta di sostenibilità.

Fa’ la cosa giusta! 2026: 500 espositori e 350 incontri “per cambiare il mondo”

Un dialogo tra storie, territori ed esperienze

La serata del 9 marzo sarà un’occasione per ascoltare racconti diretti, riflettere sui cambiamenti in atto e comprendere come il fenomeno dei cammini stia trasformando il modo di viaggiare — e di abitare i territori.

Con Monica Nanetti e Luca Bruschi si parlerà di:

  • esperienze vissute lungo la Via Francigena

  • evoluzione delle reti europee dei cammini

  • impatto culturale e sociale del viaggio lento

  • prospettive future e collaborazioni con eventi come Fa’ la cosa giusta

Un appuntamento per camminatori esperti, curiosi, amministratori e per chiunque voglia scoprire come un passo dopo l’altro si possano costruire relazioni e comunità.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Pubblicato il 28 Febbraio 2026
