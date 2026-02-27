A Materia palette in su per la serata cover di Sanremo

Varese News

Venerdì 27 febbraio la serata delle Cover a Sanremo, vista a Materia Spazio Libero, ha visto l'agorà riempirsi di appassionati di musica. Divertimento, commenti da esperti, palette in su per vedere insieme la kermesse sanremese

Sanremo 2026 Materia 2026

C’era l’esperta di marketing, il signor No – severissimo con la paletta sempre col pollice verso – poi “il superesperto”, attento e implacabile nei giudizi. Era presente una neo pensionata, una mamma col figlio adolescente e gruppi di amici pronti a condividere uno spritz e un commento sui brani.

La serata delle Cover a Sanremo, vista a Materia Spazio Libero ha visto l’agorà riempirsi di appassionati della kermesse musicale.

Sanremo 2026 Materia 2026

A condurre la serata, la giornalista Stefania Radman che con il gruppo Facebook “Divano e Sanremo” da anni ha trasformato la visione del Festival in un rituale collettivo. Da due anni, la chiacchiera allegra, ma non per questo meno seria, su musica, interpretazioni e outfit si è trasferita a Sant’Alessandro di Castronno, nel nuovo hub culturale di VareseNews. 

Sanremo 2026 Materia 2026

Al suo fianco, preparati e felici di condividere il divano con Radman, Anna Botter (comunicatrice e poetry slammer nonchè esperta di gossip) e Stefano Redaelli, (autore televisivo e studioso del festival di Sanremo) che hanno impreziosito le ore insieme di commenti esperti e “chicche” sui cantanti in gara.

Sanremo 2026 Materia 2026

Ci sono state esibizioni che hanno convinto tutti, altre che hanno diviso il pubblico: con il sorriso sulle labbra si è dibattuto di interpretazioni e scelte degli artisti.

Una serata divertente, che verrà replicata sabato 28 febbraio con la finalissima del Festival. Perché “Sanremo è Sanremo“, visto a Materia ancora meglio.

 

Pubblicato il 27 Febbraio 2026
