A Materia palette in su per la serata cover di Sanremo

C’era l’esperta di marketing, il signor No – severissimo con la paletta sempre col pollice verso – poi “il superesperto”, attento e implacabile nei giudizi. Era presente una neo pensionata, una mamma col figlio adolescente e gruppi di amici pronti a condividere uno spritz e un commento sui brani.

La serata delle Cover a Sanremo, vista a Materia Spazio Libero ha visto l’agorà riempirsi di appassionati della kermesse musicale.

A condurre la serata, la giornalista Stefania Radman che con il gruppo Facebook “Divano e Sanremo” da anni ha trasformato la visione del Festival in un rituale collettivo. Da due anni, la chiacchiera allegra, ma non per questo meno seria, su musica, interpretazioni e outfit si è trasferita a Sant’Alessandro di Castronno, nel nuovo hub culturale di VareseNews.

Al suo fianco, preparati e felici di condividere il divano con Radman, Anna Botter (comunicatrice e poetry slammer nonchè esperta di gossip) e Stefano Redaelli, (autore televisivo e studioso del festival di Sanremo) che hanno impreziosito le ore insieme di commenti esperti e “chicche” sui cantanti in gara.

Ci sono state esibizioni che hanno convinto tutti, altre che hanno diviso il pubblico: con il sorriso sulle labbra si è dibattuto di interpretazioni e scelte degli artisti.

Una serata divertente, che verrà replicata sabato 28 febbraio con la finalissima del Festival. Perché “Sanremo è Sanremo“, visto a Materia ancora meglio.