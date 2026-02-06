Varese News

A Materia una lunga serata per l’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Giornalisti, atleti ed ex campioni si sono alternati sul palco della sede di Varesenews a Castronno per raccontare Milano Cortina 2026 partendo dalle discipline invernali e dalle esperienze del territorio

Cerimonia apertura milano-cortina a Materia

Venerdì 6 febbraio Materia Spazio Libero, la sede di VareseNews a Castronno, ha ospitato una lunga serata dedicata alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Un appuntamento seguito in diretta, tra commenti, ospiti e collegamenti, che ha unito la grande narrazione olimpica al punto di vista del territorio e delle sue realtà sportive.

La serata, moderata dai giornalisti di VareseNews Francesco Mazzoleni e Marco Giannatiempo, autore del podcast Alla balaustra, ha accompagnato il pubblico per tutta la cerimonia inaugurale trasmessa da San Siro, alternando immagini, riflessioni e approfondimenti sulle discipline del ghiaccio e della neve, con particolare attenzione al legame tra le Olimpiadi e Varese.

Il racconto olimpico da Materia

Nel corso della diretta, la cerimonia di apertura è stata commentata seguendo i suoi passaggi simbolici, dal messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul valore dello sport come strumento di unità, fino ai quadri artistici e musicali che hanno dato il via ai Giochi. Materia si è trasformata così in un luogo di visione condivisa, dove l’evento globale è stato letto anche attraverso l’esperienza di chi lo sport invernale lo vive ogni giorno.

Gli ospiti e le voci dello sport varesino

Accanto ai conduttori sono intervenuti numerosi ospiti legati al mondo sportivo locale e nazionale. Tra questi Piera Macchi, ex sciatrice azzurra di fama internazionale, Giuseppe “Pippo” Gazzotti, docente di Scienze Motorie ed ex direttore tecnico dello sci nordico nazionale, e Davide Quilici, presidente del Curling Varese ed ex hockeista, che hanno offerto chiavi di lettura tecniche e culturali delle discipline olimpiche.

Spazio anche all’hockey su ghiaccio con un rappresentante dell’HCMV Varese Hockey Mastini, e al pattinaggio artistico con Giada Piatti, allenatrice ed ex atleta, Amanda Barbazza, atleta Gold di artistico singolo e tedofora nella tappa varesina della fiamma olimpica, e la giovane promessa Ginevra Lavinia Negrello della Varese Ghiaccio. Le loro testimonianze hanno messo in luce il lavoro quotidiano dietro le competizioni e il valore educativo dello sport.

Varese e l’eredità olimpica

Uno dei temi ricorrenti della serata è stato il ruolo di Varese all’interno del percorso olimpico, pur non ospitando gare. Il legame passa dalle strutture sportive, come il palaghiaccio, ai ritiri e agli allenamenti di atleti e nazionali straniere, fino alla capacità del territorio di farsi trovare pronto e accogliente.

«Le Olimpiadi sono un’occasione straordinaria, ma il vero risultato è ciò che resta dopo» – è stato sottolineato più volte dagli ospiti – «strutture, competenze e una cultura sportiva che coinvolga i più giovani».

Una comunità davanti allo sport

La serata si è chiusa con i ringraziamenti a ospiti e pubblico, dopo oltre tre ore di diretta. A Materia Spazio Libero lo sport olimpico è diventato racconto collettivo, capace di unire il grande evento internazionale alle storie, alle passioni e alle prospettive di una comunità locale che guarda a Milano Cortina 2026 come a un’opportunità condivisa.

Pubblicato il 07 Febbraio 2026
