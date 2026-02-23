A Mornago, al via il cantiere per il nuovo Centro Sportivo di via Stazione da 750mila euro

A Mornago sono ufficialmente partiti i lavori per il nuovo Centro Sportivo di via Stazione, un intervento atteso da anni e destinato a cambiare in modo concreto l’offerta sportiva del paese. Un progetto da 750mila euro che, sottolinea l’amministrazione, sarà realizzato senza alcun costo per il Comune.

Un investimento da 750mila euro

L’opera nasce dall’accordo tra il Comune di Mornago e la società Tigros, reso possibile grazie all’alienazione dei terreni di proprietà di Mornago Patrimonio e Servizi, società interamente partecipata dall’ente.

Un’operazione che ha consentito di azzerare i debiti della partecipata senza impatti sul bilancio comunale, trasformando una situazione di criticità in un’opportunità di rigenerazione per il territorio.

«L’intervento è frutto di un confronto costruttivo tra l’Amministrazione comunale e Tigros, alla quale va un sentito ringraziamento, in particolare al dottor Paolo Orrigoni, così come ai progettisti incaricati dalla società – dichiara il sindaco Davide Tamborini – per la disponibilità dimostrata e per la capacità di accogliere e soddisfare le esigenze dell’Amministrazione comunale».

Campi, spogliatoi e area bar

Il nuovo centro sportivo prevede due campi da tennis e un campo da calcio a 7 in erba sintetica, riconfigurabile in due campi da calcetto a 5. A completare l’intervento saranno nuovi camminamenti interni, un impianto di illuminazione a LED di ultima generazione e una struttura moderna con spogliatoi dotati di servizi igienici e docce.

Sono previsti inoltre un magazzino, un locale tecnico e una zona bar pensata come spazio di incontro e convivialità. La durata dei lavori è stimata in circa cento giorni.

«È un intervento che darà ulteriore valore al nostro Comune – commenta il sindaco Davide Tamborini –. Sarà un luogo di aggregazione e crescita per tutte le età. Particolarmente significativo è il fatto che l’intervento venga realizzato senza alcun costo per l’ente, rigenerando un’area e trasformandola in uno spazio nuovo, funzionale e di valore per la comunità».

Un polo per sport e associazioni

Il progetto guarda anche oltre l’attività sportiva. L’amministrazione sta infatti valutando la realizzazione di un’area feste attrezzata nello spazio adiacente, con l’obiettivo di creare un vero e proprio polo ludico-sportivo al servizio delle associazioni e della vita sociale del paese, in coerenza con il Piano di governo del territorio approvato nel 2022.

«Da tempo si avvertiva la necessità di strutture adeguate – aggiunge il consigliere Luigi Giotta –. Questo progetto risponde a una richiesta reale del territorio. Non solo i cittadini ma soprattutto le società sportive locali potranno usufruire di un impianto moderno e a condizioni agevolate: è un investimento che rafforza la nostra identità e guarda lontano».

Nel messaggio politico che accompagna l’avvio del cantiere, il sindaco ribadisce la linea dell’amministrazione: «Perché a Mornago non ci accontentiamo di immaginare il cambiamento: lo costruiamo, giorno dopo giorno, insieme alla comunità – rimarca il sindaco Davide Tamborini –. A chi commenta tutto, ma costruisce poco, rispondiamo con i fatti e continueremo a farlo: lavorando senza perdere tempo dietro al rumore sordo delle polemiche sterili».