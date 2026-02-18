A Radio Missione Francescana si parla di ernia del disco
Il medico che sarà intervistato a Radio Missione Francescana – Medicina venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 11.10 è il dottor Cesare Zoia, direttore O.U.C. Neurochirurgia, ospedale Moriggia Pelascini, Gravedona, Como.
Titolo della trasmissione “Ernia del disco “. Conducono l’intervista Giorgio Dini e Luigi Rusconi. La trasmissione verrà trasmessa, in replica, domenica 22 febbraio 2026 alle ore 16.00.
La frequenza della “radio missione francescana ” è:
94,6 da Varese fino a Busto Arsizio, parte sud della provincia.
91,7 per la città di Varese e comuni limitrofi.
88,5 in Valceresio.
90 per la zona compresa tra Rancio Valcuvia – Laveno – Intra – Besozzo – Gavirate.
91,4 per la zona sud del Lago Maggiore – Laveno – Sesto Calende – Varese.
89,6 per la zona nord del Lago Maggiore – Laveno – Luino.
92.8 per la città di Domodossola, 89.7 per la Val Vigezzo e 89.6 per la Bassa Ossola
Numero telefono di Radio Missione Francescana 0332 264266
