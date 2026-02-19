A Rovellasca Giorgio Chinnici protagonista dell’incontro “Gli scacchi e il mito dell’automa”

Cosa hanno in comune una scacchiera e l’intelligenza artificiale?

È da questa domanda che prende avvio la conferenza “Gli scacchi e il mito dell’automa”, in programma sabato 21 febbraio alle 21 alla Biblioteca Comunale di Rovellasca.

Il sogno di poter riprodurre le facoltà intellettive della mente umana in un essere artificiale o in una macchina ha sempre attraversato la storia della idee. Dal canto loro, gli scacchi fanno parte da secoli della cultura dell’umanità. L’incontro tra l’automa e gli scacchi appare allora naturale dato che questo gioco, che è esso stesso competizione, arte e scienza, assurge a simbolo e paradigma dell’intelletto umano e perciò si presta bene come banco di prova per l’intelligenza artificiale.

Chi esce vincitore nel confronto tra mente e macchina? Basta un comportamento intelligente per affermare che la macchina pensa? E la stessa mente è una macchina o sfugge a una completa formalizzazione di tipo algoritmico?

Una serata aperta a tutti per esplorare il confine sottile tra l’intuizione dell’uomo e il mito della macchina pensante, tra strategia, ingegno e tecnologia. A guidare il pubblico in questo percorso sarà Giorgio Chinnici, ingegnere, fisico, appassionato di scacchi e di linguistica che ha pubblicato diversi libri di argomento scientifico per la Hoepli, in cui la divulgazione scientifica è coadiuvata da quella umanistica.

L’incontro è aperto a tutti