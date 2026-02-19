Varese News

Tempo Libero

Rovellasca

A Rovellasca Giorgio Chinnici protagonista dell’incontro “Gli scacchi e il mito dell’automa”

Sabato 21 febbraio alla Biblioteca Comunale un incontro aperto a tutti per esplorare il confine sottile tra l’intuizione dell’uomo e il mito della macchina pensante, tra strategia, ingegno e tecnologia

Generico 16 Feb 2026
Incontri

21 Febbraio 2026

Cosa hanno in comune una scacchiera e l’intelligenza artificiale?

È da questa domanda che prende avvio  la conferenza “Gli scacchi e il mito dell’automa”, in programma sabato 21 febbraio alle 21 alla Biblioteca Comunale di Rovellasca.

Il sogno di poter riprodurre le facoltà intellettive della mente umana in un essere artificiale o in una macchina ha sempre attraversato la storia della idee. Dal canto loro, gli scacchi fanno parte da secoli della cultura dell’umanità. L’incontro tra l’automa e gli scacchi appare allora naturale dato che questo gioco, che è esso stesso competizione, arte e scienza, assurge a simbolo e paradigma dell’intelletto umano e perciò si presta bene come banco di prova per l’intelligenza artificiale.
Chi esce vincitore nel confronto tra mente e macchina? Basta un comportamento intelligente per affermare che la macchina pensa? E la stessa mente è una macchina o sfugge a una completa formalizzazione di tipo algoritmico?

Una serata aperta a tutti per esplorare il confine sottile tra l’intuizione dell’uomo e il mito della macchina pensante, tra strategia, ingegno e tecnologia. A guidare il pubblico in questo percorso sarà Giorgio Chinnici, ingegnere, fisico, appassionato di scacchi e di linguistica che ha pubblicato diversi libri di argomento scientifico per la Hoepli, in cui la divulgazione scientifica è coadiuvata da quella umanistica.

L’incontro è aperto a tutti

19 Febbraio 2026
di

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.