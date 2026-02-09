A Samarate torna il Carnevale: domenica 15 febbraio la sfilata “Mascherem Samara tücc insema”
Negli ultimi anni nella cittadina si sta cercando di rilanciare la tradizione festosa. Ecco il programma 2026
Samarate si prepara a festeggiare il Carnevale con una giornata dedicata a grandi e piccoli. Domenica 15 febbraio 2026 è in programma la nuova edizione di “Mascherem Samara tücc insema”, la tradizionale sfilata organizzata dal Comitato del Carnevale con il coinvolgimento del Comune di Samarate e della Pro Loco.
Il ritrovo è fissato per le 13.30 davanti alla chiesa di Verghera, da dove alle 14.00 partirà la sfilata delle maschere e dei carri. Il corteo attraverserà le vie cittadine per concludersi in piazza Italia a Samarate centro, cuore della festa.
Per l’arrivo del corteo, a partire dalle 15.00, in piazza Italia, sono previste animazioni e momenti di intrattenimento con Rudy Neri, pensati per coinvolgere famiglie e bambini. Nel pomeriggio si terrà anche la premiazione del corteo migliore, uno dei momenti più attesi della manifestazione.
Negli ultimi anni nella cittadina si sta cercando di rilanciare la tradizione festosa del Carnevale in piazza.
