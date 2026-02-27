A Saronno Teatro Prealpi gremito per Vera Gheno e il suo monologo sui modelli di “normalità”

Grande partecipazione ieri sera al Cinema Teatro Nuovo Prealpi di Saronno per il monologo di Vera Gheno, dedicato al tema dei modelli imposti di “normalità”. Lo spettacolo che ha richiamato numerosi spettatori, confermando l’interesse per i temi legati al linguaggio e all’inclusione, ha aperto il programma di iniziative “Femminile plurale”, organizzato dall’amministrazione cittadina in occasione della Giornata internazionale della donna.

L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione culturale Helianto, dal Comune di Saronno con l’assessorato alle Pari Opportunità Lucy Sasso ed è inserita nel programma di Filosofarti.

Introdotta da Lucy Sasso, la sociolinguista, autrice e docente Vera Gheno ha percorso il mondo del linguaggio, partendo dalla definizione di normale e dalle influenze che questo termine ha avuto e ha tuttora nella società, ha proseguito illustrando il ruolo marginale che è stato attribuito alle voci delle donne nella letteratura, nella scienza e nella storia, fino ad arrivare anche alla riappropriazione e rivendicazione delle parole che da sempre sono utilizzate per discriminare le categorie marginalizzate, in particolare le donne.