A Saronno torna “Leoni si nasce”, musica e beneficenza in ricordo di Martina Luoni

Sabato 7 febbraio le luci del Teatro Giuditta Pasta di Saronno si accendono per “Leoni si nasce 2”, una serata di beneficenza organizzata in ricordo di Martina Luoni, morta a 27 anni nel 2021 a causa di un cancro al colon contro il quale lottava da quattro anni. Per il secondo anno la famiglia di Martina e i suoi amici hanno deciso di ricordarla con una serata dedicata all’arte, alla gioia e a due importanti progetti solidali, uno spettacolo che unisce musica, danza e testimonianze con l’obiettivo di trasformare la memoria in un gesto concreto di solidarietà.

Una serata per ricordare Martina

L’evento è promosso dai genitori di Martina Luoni, in collaborazione con lo Sporting Club Dance Center di Solaro. Sul palco si alterneranno artisti e gruppi del territorio, chiamati a condividere talento ed emozioni per sostenere importanti progetti solidali.

«Questa serata nasce dal desiderio di continuare a far vivere il sorriso e la forza di Martina attraverso iniziative che possano aiutare altre persone – spiegano gli organizzatori – e di farlo insieme a una comunità che non ha mai smesso di starci vicino».

I progetti sostenuti

Il ricavato della serata sarà destinato a tre realtà impegnate nel sostegno alle persone più fragili. In particolare: il progetto di psico-oncologia dell’ospedale Sacco di Milano, che offre supporto psicologico specializzato ai pazienti oncologici e ai loro familiari; il progetto promosso da La Prima Goccia Onlus per la costruzione di un ambulatorio medico in Madagascar e il sostegno all’associazione I Colori dell’Anima.

Artisti e associazioni sul palco

Ad animare lo spettacolo saranno Ale Bellotto, Fabrizio Vendramini, Cristina Valenti e Lidya Celia, insieme a numerose realtà artistiche e associative come Sporting Club Solaro, Real Family, Dea Dance Team, Anima associazione culturale musicale, Danzarte A.S.D. Solaro, Bbqv Quack e Baby Alice e Marinella Farina.

Biglietti e informazioni

L’appuntamento è fissato per le 20 al Teatro Giuditta Pasta di Saronno. I biglietti, al costo di 15 euro, possono essere acquistati in prevendita presso lo Sporting Club Solaro in via Varese 190/c (telefono 340 5782171). La sera dello spettacolo sarà possibile acquistare i biglietti anche direttamente al teatro, esclusivamente in contanti.