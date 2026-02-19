A Solaro il Carnevale è “No Frost”: sabato spettacolo e premiazione delle mascherine

Sabato 21 febbraio sfilata per le vie del centro e festa in oratorio con uno spettacolo di magia e la premiazione delle maschere più belle

Sabato 21 febbraio Solarofesteggia il Carnevale con un pomeriggio di festa pensato per bambini, famiglie e gruppi mascherati. L’appuntamento è in piazza Libertà alle 14.30 per la partenza della sfilata che attraverserà il paese fino all’oratorio San Luigi, cuore delle iniziative in programma.

Alle 15.30 spazio allo spettacolo di magia dedicato ai più piccoli, con numeri e sorprese. Il pomeriggio proseguirà alle 16.30 con la premiazione delle maschere più originali. Al termine, merenda per tutti i partecipanti, per chiudere insieme la giornata in allegria.

Gli organizzatori ricordano che, per garantire una festa sicura e piacevole, è richiesto di non utilizzare schiuma da barba, stelle filanti spray e botti.

Il Carnevale Solarese è promosso dal Comune insieme alla Comunità pastorale, agli Oratori di Solaro e Brollo, alla Pro loco Solaro e ad Assim Scout.

