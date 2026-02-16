Varese News

A Somma Lombardo l’ora del tè si tinge di giallo: musica e mistero con Alessandra Moroni

Un evento multisensoriale dove il dialogo con l’autrice e la lettura dei brani più significativi saranno accompagnati dalle musiche originali del Mº Marco Bertona

Spettacoli

22 Febbraio 2026

Domenica 22 febbraio, alle ore 15.30, la Sala Polivalente della Biblioteca G. Aliverti di Somma Lombardo si tinge di giallo. Vi aspettiamo per la presentazione di ‘Morte nel Bosco della Strega’, il nuovo avvincente cosy crime di Alessandra Moroni.

Un evento multisensoriale dove il dialogo con l’autrice e la lettura dei brani più significativi saranno accompagnati dalle musiche originali del Mº Marco Bertona, eseguite da Madeleine Haeutle (violino), Stefano Golli (fagotto) e Antonio Federico Mormina (chitarra). L’incontro si concluderà in dolcezza con una golosa merenda insieme.

Ingresso libero. Per informazioni: biblioteca@comune.sommalombardo.va.it o 0331 255 533

16 Febbraio 2026

