“A tavola insieme”: a Ispra un pranzo per chi vive solo all’Oratorio San Giovanni Bosco

Un’iniziativa della comunità pastorale e dei volontari per aiutare chi vive da solo a trascorrere un momento in serenità e compagnia

Un pranzo per sedersi insieme, parlare e sentirsi parte di un gruppo. È questo lo spirito di A tavola insieme: l’iniziativa in programma domenica 8 marzo alle 12:00 all’Oratorio San Giovanni Bosco di Ispra, pensata per chi vive solo e desidera trascorrere qualche ora in compagnia.

L’appuntamento nasce per combattere la solitudine attraverso un pasto insieme, perché – come ricordano gli organizzatori «Condividere è prendersi cura». L’iniziativa è promossa dalla Comunità pastorale Santa Teresa Benedetta della Croce insieme all’Associazione Volontari Ispra.

L’iniziativa è aperta a tutte le persone che vivono da sole. Chiunque conosca una persona che potrebbe giovare dal trascorrere qualche ora in compagnia, è libero di invitarla, «Anche una semplice segnalazione – sottolineano i volontari – può fare la differenza».

Come partecipare

Il pranzo si svolge domenica 8 marzo a partire dalle 12:00 all’Oratorio San Giovanni Bosco di Ispra. Il costo di partecipazione è di 8 euro. Per iscriversi o chiedere informazioni è possibile contattare: Eugenio al numero 3346506202 oppure Luisella al numero 3391016344.