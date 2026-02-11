A teatro con “Trii vègg cerchen miee”, a Golasecca la commedia dialettale che fa sorridere

Prosegue a Golasecca la rassegna teatrale “Su il Sipario” per la stagione 2025–2026. Il prossimo appuntamento è in programma sabato 14 febbraio alle ore 21.00 al Teatro San Luigi, in via Monte Tabor 2, con la commedia brillante in due atti “Trii vègg cerchen miee”.

Sul palco salirà la compagnia teatrale “Gnocc e Purpett”, realtà nota per il suo teatro in dialetto lombardo, veneto, campano e siciliano. Lo spettacolo, scritto da Lionello Turrini e diretto da Monica Brocca, promette una serata all’insegna della leggerezza e del divertimento, giocando con i registri linguistici e le tradizioni popolari.

La trama ruota attorno a tre anziani – due vedovi e uno zitellone – che trascorrono le giornate seduti su una panchina di un parco, chiacchierando del più e del meno. Tra sogni di eterna giovinezza, fantasie di vincite alla lotteria e desideri di conquiste amorose, i tre protagonisti si immaginano improvvisamente ricchi e ambiti. Da qui prende avvio un susseguirsi di equivoci esilaranti che coinvolgono zitelle, badanti e perfino registi, tutti apparentemente interessati ai tre vivaci vecchietti. Il finale, come promettono gli organizzatori, è tutto da gustare.

La rassegna “Su il Sipario” è organizzata dalla parrocchia Santa Maria Assunta e rappresenta un momento di incontro e condivisione per la comunità, con l’obiettivo di valorizzare il teatro popolare e dialettale.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo: oratoriosanluigigolasecca@gmail.com

