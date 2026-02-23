A Varese chiusa fino al 6 marzo via Guicciardini: sospesa la linea O che porta in ospedale

Da oggi, lunedì 23 febbraio, fino al 6 marzo 2026 Via Guicciardini a Varese rimarrà chiusa al traffico per consentire un intervento urgente sulla rete del gas. Il provvedimento riguarda il tratto compreso tra l’intersezione con viale Borri e l’ingresso del monoblocco dell’ospedale di Circxolo, dove è stato istituito il divieto temporaneo di transito per tutte le categorie di veicoli

La chiusura si è resa necessaria per permettere i lavori di scavo e posa delle tubazioni, in condizioni di sicurezza sia per gli operatori sia per la circolazione.

Modifiche alla viabilità

Oltre al divieto di transito in via Guicciardini, in viale Borri – nel tratto tra via Praga e l’ingresso dell’ospedale – è stato introdotto il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari.

Sono previste deviazioni obbligatorie all’altezza degli incroci Borri–Guicciardini e Gambara–Guicciardini. Per raggiungere l’ospedale è stata indicata una direttrice alternativa lungo viale Borri, via Gozzi, via Merini e nuovamente via Guicciardini.

Durante tutta la durata del cantiere dovranno essere garantiti percorsi protetti per i pedoni e, al termine dei lavori, sarà ripristinata la viabilità ordinaria.

Trasporto pubblico: sospesa la linea O

A causa della chiusura, da oggi il servizio della linea urbana O è temporaneamente sospeso. Le eventuali deviazioni o modifiche delle linee dovranno essere adottate secondo le indicazioni dell’Agenzia del Tpl e comunicate all’utenza tramite il concessionario del servizio

L’ordinanza resterà in vigore fino al 6 marzo, salvo conclusione anticipata dei lavori o ulteriori disposizioni.