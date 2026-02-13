A Varese gli Alpini ospitano l’incontro “Amori eterni” dedicato al Monumentale

Un viaggio tra arte, memoria e sentimenti nel giorno di San Valentino. Venerdì 14 febbraio alle 17.30, nella sede del Gruppo Alpini Varese in via degli Alpini 1, si tiene l’incontro “Amori eterni: viaggio al Cimitero Monumentale di Milano con Carla De Bernardi”, appuntamento culturale a ingresso libero che accompagna il pubblico alla scoperta delle storie custodite tra i viali del celebre camposanto milanese.

Il Cimitero Monumentale di Milano è uno scrigno di arte e racconti. Statue, iscrizioni e monumenti diventano testimonianze di passioni profonde, abbracci interrotti e legami indissolubili che il tempo non ha cancellato.

Nel giorno dedicato agli innamorati, l’incontro propone un itinerario intenso e delicato, in cui la pietra, la luce e il silenzio si trasformano in strumenti narrativi capaci di restituire emozioni e storie universali.

A condurre il pubblico sarà Carla De Bernardi, presidente degli Amici del Monumentale e divulgatrice culturale, da anni impegnata nella valorizzazione storico-artistica del cimitero milanese.

L’iniziativa si inserisce nelle attività culturali promosse dal Gruppo Alpini Varese, che al termine dell’incontro offrirà un aperitivo ai presenti, creando un momento di condivisione e convivialità.

L’appuntamento è fissato per venerdì 14 febbraio dalle 17.30 alle 19.00 presso la sede del Gruppo Alpini Varese, in via degli Alpini 1 a Varese.

L’ingresso è libero.

Per informazioni:

335 211705

info@gruppoalpinivarese.com

www.gruppoalpinivarese.com