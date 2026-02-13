Varese
A Varese gli Alpini ospitano l’incontro “Amori eterni” dedicato al Monumentale
Venerdì 14 febbraio nella sede del Gruppo Alpini Varese un incontro culturale dedicato alle storie d’amore custodite tra le tombe monumentali milanesi
Un viaggio tra arte, memoria e sentimenti nel giorno di San Valentino. Venerdì 14 febbraio alle 17.30, nella sede del Gruppo Alpini Varese in via degli Alpini 1, si tiene l’incontro “Amori eterni: viaggio al Cimitero Monumentale di Milano con Carla De Bernardi”, appuntamento culturale a ingresso libero che accompagna il pubblico alla scoperta delle storie custodite tra i viali del celebre camposanto milanese.
Il Cimitero Monumentale di Milano è uno scrigno di arte e racconti. Statue, iscrizioni e monumenti diventano testimonianze di passioni profonde, abbracci interrotti e legami indissolubili che il tempo non ha cancellato.
Nel giorno dedicato agli innamorati, l’incontro propone un itinerario intenso e delicato, in cui la pietra, la luce e il silenzio si trasformano in strumenti narrativi capaci di restituire emozioni e storie universali.
A condurre il pubblico sarà Carla De Bernardi, presidente degli Amici del Monumentale e divulgatrice culturale, da anni impegnata nella valorizzazione storico-artistica del cimitero milanese.
L’iniziativa si inserisce nelle attività culturali promosse dal Gruppo Alpini Varese, che al termine dell’incontro offrirà un aperitivo ai presenti, creando un momento di condivisione e convivialità.
L’appuntamento è fissato per venerdì 14 febbraio dalle 17.30 alle 19.00 presso la sede del Gruppo Alpini Varese, in via degli Alpini 1 a Varese.
L’ingresso è libero.
Per informazioni:
335 211705
info@gruppoalpinivarese.com
www.gruppoalpinivarese.com