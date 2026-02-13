Riconvocata a Varese la commissione Lavori Pubblici chiesta dalla Lega per avere un focus sui cantieri aperti
La seduta del 16 febbraio esaminerà lo stato di avanzamento di tutti i cantieri comunali ancora in corso. Richiesta la presenza dell'assessore Civati
Dopo l’annullamento dell’incontro di sabato scorso nell’area dell’ex macello, il Comune di Varese ha riconvocato per lunedì 16 febbraio alle 18:30 la Commissione consiliare Lavori Pubblici già prevista per quel giorno e rinviata di data e di luogo. La riunione, che si terrà in videoconferenza e sarà visualizzata in diretta streaming sul canale YouTube del Comune, affronterà un tema sempre “caldo” quello dei cantieri aperti in città.
Al centro della seduta, convocata su richiesta dei consiglieri della Lega capitanati da Stefano Angei, ci sarà un’analisi approfondita di tutti i cantieri avviati dall’amministrazione dal 2016 ad oggi e non ancora conclusi. La richiesta è quella di “una relazione dettagliata per ogni singolo cantiere, che dovrà includere lo stato di avanzamento dei lavori, la data prevista per l’ultimazione delle opere ed eventuali ritardi rispetto al cronoprogramma con le relative motivazioni”. Particolare attenzione sarà dedicata anche “alle opere ancora da eseguire, ai costi inizialmente preventivati e agli eventuali incrementi di spesa in corso d’opera, dei quali dovranno essere fornite le motivazioni”.
La richiesta di convocazione, pervenuta il 6 febbraio, prevede anche l’invito all’assessore competente Andrea Civati, la cui presenza è stata espressamente richiesta dai consiglieri proponenti.
LO STREAMING DELLA COMMISSIONE
