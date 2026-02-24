A Varese in Piazza Monte Grappa la veglia per i quattro anni di guerra in Ucraina

Varese ricorda i quattro anni dall’inizio della guerra in Ucraina con una veglia in programma martedì 24 febbraio alle 14:00 in Piazza Monte Grappa. A promuoverla è l’Associazione Anna Sofia, che ha lanciato un appello alla comunità ucraina presente in città e in Italia per ritrovarsi insieme e rendere omaggio a chi è stato colpito dal conflitto.

Sono passati quattro anni dall’inizio dell’invasione. Quattro anni segnati da dolore, perdite e separazioni, ma anche da una resistenza che non si è fermata. La data del 24 febbraio è diventata per molti un simbolo, un giorno che divide il tempo tra un prima e un dopo.

L’associazione invita a ritrovarsi nel cuore di Varese, condividere un momento di silenzio e ricordare, accendendo una candela. «Domani ci riuniamo insieme, perché la memoria non è solo una parola. È il nostro dovere – spiega la presidentessa dell’associazione Halina Byzyk – Osserveremo un minuto di silenzio per i nostri morti, ascolteremo l’inno ucraino e verranno dette alcune parole in italiano e in ucraino. Un modo per tenere viva la memoria di un conflitto lungo e a cui in troppi si stanno abituando».

L’iniziativa è aperta a tutti: cittadini, famiglie e associazioni. Anna Sofia invita a «mettere da parte gli impegni» per esserci. Un’ora per fermarsi, ricordare e testimoniare che la comunità non dimentica.