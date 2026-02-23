A Varese lo spettacolo che si ascolta nel buio: allo Spazio Yak arriva “Rebecca”

Uno spettacolo che non si guarda, ma si ascolta e si sente nel profondo, abbattendo le barriere della percezione visiva per concentrarsi sull’intimità della narrazione. Sabato 28 febbraio, alle ore 21.00, lo Spazio Yak di Varese ospita «Rebecca. Uno spettacolo al buio», un monologo tratto dal romanzo “La vita accanto” di Mariapia Veladiano che trasforma l’assenza di luce in uno strumento di inclusione e scoperta sensoriale.

Un’esperienza immersiva al buio

La scelta di svolgere l’intera rappresentazione nella completa oscurità non è solo una cifra stilistica, ma una precisa volontà di rendere l’evento accessibile anche a persone cieche e ipovedenti. In questo contesto, il buio diventa un elemento “buono”, una protezione che permette alla protagonista di raccontarsi senza il timore del giudizio estetico, creando un legame diretto e senza filtri tra l’attore e lo spettatore.

La storia di Rebecca

Il testo, adattato e diretto da Marco Pasquinucci, porta in scena la vita di Rebecca, una donna che si confessa con calma e grazia, ripercorrendo un segreto di famiglia inconfessabile. La narrazione si muove tra le atmosfere del giallo e la delicatezza della poesia, invitando il pubblico a immaginare il volto e i gesti della protagonista in maniera del tutto personale, liberi dai canoni tradizionali di bellezza.

Ricerca artistica e accessibilità

L’appuntamento chiude la programmazione di febbraio di Spazio Yak, confermando l’attenzione della sala di piazza De Salvo verso un teatro contemporaneo e sociale. Il sound design curato da Mattia Loris Siboni e le voci fuori campo arricchiscono l’universo sonoro dello spettacolo, trasformando la sala in una dimensione capace di aumentare la capacità percettiva di chiunque si sieda in platea.

Informazioni e biglietti

Per partecipare alla serata è possibile acquistare i biglietti sia online che direttamente in cassa. Il costo per l’acquisto digitale è di 12 euro per l’intero e riduzioni tra gli 8 e i 6 euro; i prezzi in biglietteria variano invece dai 14 agli 8 euro. Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito ufficiale della struttura.