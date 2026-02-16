A Varese si spegne la Torre civica: è per l’adesione alla campagna M’Illumino di Meno
Anche Varese aderisce a M’illumino di Meno, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa ogni anno dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2, quest'anno giunta alla ventiduesima edizione
Anche Varese aderisce a M’illumino di Meno, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa ogni anno dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2, quest’anno giunta alla ventiduesima edizione.
Il Comune di Varese aderisce all’iniziativa spegnendo questa sera, lunedì 16 febbraio, le luci della Torre civica.
«Lo spegnimento della Torre civica è un gesto simbolico – sottolinea l’assessora alla Tutela ambientale Nicoletta San Martino – per richiamare l’attenzione sulla necessità di ridurre l’impatto ambientale delle nostre azioni e andare nella direzione della transizione ecologica. Un tema su cui l’amministrazione ha lavorato molto nel corso di questi anni nei diversi ambiti. Dalle opere per l’efficientamento energetico di edifici pubblici, scuole e impianti sportivi, alle misure per la mobilità sostenibile, dagli incentivi a sostegno della sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento a favore di impianti più efficienti, fino alla sostituzione di oltre 11.000 punti luce con luci a LED a basso consumo energetico. Un impegno che è stato portato avanti inoltre con azioni finalizzate a ridurre l’impatto ambientale dei consumi: in questa direzione si collocano le tante iniziative legate al riuso, per evitare sprechi e adottare comportamenti virtuosi».
Il Comune di Varese è membro della Rete dei Comuni Sostenibili, partner nazionale della campagna M’illumino di meno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Mia23s su Esplosioni e fiamme in una fonderia a Lonate Pozzolo
Alberto Gelosia su Il tour per la legge sulla “Remigrazione” passa anche a Gallarate: interviene l’Anpi
Felice su In Svizzera si voterà per decidere se nel Paese debba esserci un tetto massimo di dieci milioni di abitanti
Felice su L'Italia come immenso bed&breakfast non ha un futuro
Felice su Superati i 3 milioni di presenze: turismo in crescita nel Varesotto e Varese Welcome lancia nuove idee
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.