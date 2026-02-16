A Varese si spegne la Torre civica: è per l’adesione alla campagna M’Illumino di Meno

Anche Varese aderisce a M’illumino di Meno, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa ogni anno dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2, quest’anno giunta alla ventiduesima edizione.

Il Comune di Varese aderisce all’iniziativa spegnendo questa sera, lunedì 16 febbraio, le luci della Torre civica.

«Lo spegnimento della Torre civica è un gesto simbolico – sottolinea l’assessora alla Tutela ambientale Nicoletta San Martino – per richiamare l’attenzione sulla necessità di ridurre l’impatto ambientale delle nostre azioni e andare nella direzione della transizione ecologica. Un tema su cui l’amministrazione ha lavorato molto nel corso di questi anni nei diversi ambiti. Dalle opere per l’efficientamento energetico di edifici pubblici, scuole e impianti sportivi, alle misure per la mobilità sostenibile, dagli incentivi a sostegno della sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento a favore di impianti più efficienti, fino alla sostituzione di oltre 11.000 punti luce con luci a LED a basso consumo energetico. Un impegno che è stato portato avanti inoltre con azioni finalizzate a ridurre l’impatto ambientale dei consumi: in questa direzione si collocano le tante iniziative legate al riuso, per evitare sprechi e adottare comportamenti virtuosi».

Il Comune di Varese è membro della Rete dei Comuni Sostenibili, partner nazionale della campagna M’illumino di meno.