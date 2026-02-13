A Varese, Yoko Ono e il Fluxus inaugurano il futuro del Castello di Masnago

È stata inaugurata la sera di venerdì 13 febbraio al Castello di Masnago la mostra dedicata a Yoko Ono e al movimento Fluxus, un’esposizione che segna un passaggio importante nel nuovo corso dei Musei Civici di Varese. Al centro del progetto la Collezione Orsini, che porta in città opere e documenti legati a una delle stagioni più radicali e innovative dell’arte del Novecento.

Yoko Ono e lo spirito Fluxus

La mostra mette al centro la figura di Yoko Ono, artista di fama internazionale e protagonista del movimento Fluxus, corrente nata negli anni Sessanta che ha messo in discussione i confini tradizionali dell’arte, mescolando musica, performance, parola e arti visive.

Attraverso opere, edizioni, documenti e materiali d’archivio provenienti dalla Collezione Orsini, il percorso espositivo restituisce lo spirito di un movimento che ha fatto dell’ironia, della provocazione e della partecipazione del pubblico uno dei suoi tratti distintivi.

Fluxus non come semplice avanguardia storica, ma come pratica ancora capace di parlare al presente, di interrogare il pubblico e di proporre un’idea di arte accessibile, aperta e condivisa.

Un’apertura che guarda al futuro

L’inaugurazione di questa sera ha richiamato appassionati, operatori culturali e cittadini, segnando l’avvio ufficiale di un progetto che punta a consolidare il ruolo del Castello di Masnago nel panorama culturale.

Con la mostra su Yoko Ono e Fluxus, l’amministrazione comunale punta infatti a fare del museo un laboratorio capace di connettere Varese alle grandi traiettorie dell’arte contemporanea.