A Varese, Yoko Ono e il Fluxus inaugurano il futuro del Castello di Masnago
Con questa mostra, l'amministrazione comunale punta a fare del museo un laboratorio capace di connettere Varese alle grandi traiettorie dell’arte contemporanea
È stata inaugurata la sera di venerdì 13 febbraio al Castello di Masnago la mostra dedicata a Yoko Ono e al movimento Fluxus, un’esposizione che segna un passaggio importante nel nuovo corso dei Musei Civici di Varese. Al centro del progetto la Collezione Orsini, che porta in città opere e documenti legati a una delle stagioni più radicali e innovative dell’arte del Novecento.
Yoko Ono e lo spirito Fluxus
La mostra mette al centro la figura di Yoko Ono, artista di fama internazionale e protagonista del movimento Fluxus, corrente nata negli anni Sessanta che ha messo in discussione i confini tradizionali dell’arte, mescolando musica, performance, parola e arti visive.
Attraverso opere, edizioni, documenti e materiali d’archivio provenienti dalla Collezione Orsini, il percorso espositivo restituisce lo spirito di un movimento che ha fatto dell’ironia, della provocazione e della partecipazione del pubblico uno dei suoi tratti distintivi.
Fluxus non come semplice avanguardia storica, ma come pratica ancora capace di parlare al presente, di interrogare il pubblico e di proporre un’idea di arte accessibile, aperta e condivisa.
Un’apertura che guarda al futuro
L’inaugurazione di questa sera ha richiamato appassionati, operatori culturali e cittadini, segnando l’avvio ufficiale di un progetto che punta a consolidare il ruolo del Castello di Masnago nel panorama culturale.
Con la mostra su Yoko Ono e Fluxus, l’amministrazione comunale punta infatti a fare del museo un laboratorio capace di connettere Varese alle grandi traiettorie dell’arte contemporanea.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Superati i 3 milioni di presenze: turismo in crescita nel Varesotto e Varese Welcome lancia nuove idee
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.