A Villa Cagnola di Gazzada nasce il “Festival della Fragilità”: due giorni per riscoprire il valore del limite
Il 14 e 15 marzo la prima edizione dell’iniziativa che unisce riflessione, arte e testimonianze. Atteso anche il saluto dell’Arcivescovo Delpini. Coinvolti scuole, istituzioni e realtà del territorio
La fragilità non come marchio di debolezza, ma come occasione di crescita e consapevolezza. È questa la prospettiva al centro del “Festival della Fragilità 2026”, in programma sabato 14 e domenica 15 marzo nella cornice di Villa Cagnola a Gazzada Schianno.
L’iniziativa nasce con l’intento di offrire uno spazio di confronto aperto a chi vive situazioni di vulnerabilità e a quanti desiderano approfondire un tema complesso e spesso affrontato esclusivamente in chiave problematica. L’obiettivo dichiarato è ribaltare lo sguardo comune: la fragilità, pur evidenziando limiti e fatiche, può diventare occasione di miglioramento personale e di apertura a una dimensione più autentica e persino gioiosa dell’esistenza.
Il Festival si svolge con la collaborazione di UniCagnola e del Liceo artistico “Angelo Frattini” di Varese e con il patrocinio di SCV Insubria Ets, FilosofARTI e PizzAut. Numerose le autorità che hanno assicurato la loro presenza o un saluto istituzionale: tra gli altri il provveditore Giuseppe Carcano, il presidente del Cda di Villa Cagnola Giuseppe Vegezzi, il sindaco di Gazzada Schianno Stefano Frattini e il direttore generale della Fondazione Molina di Varese Carlo Nicora. Atteso anche un saluto dell’Arcivescovo di Milano Mario Delpini; la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli ha annunciato un contributo scritto o video.
La partecipazione è libera con prenotazione obbligatoria alla mail reception@villacagnola.it. Per i docenti è prevista la possibilità di riconoscimento delle ore ai fini della formazione, previa autorizzazione del Collegio docenti.
In un tempo in cui il successo e l’efficienza sembrano essere gli unici parametri di misura, l’iniziativa propone una riflessione controcorrente: riconoscere le proprie crepe non per subirle, ma per trasformarle in risorsa condivisa.
Il programma completo
Sabato 14 marzo
Ore 9.30 – Apertura. Video introduttivo degli studenti del Liceo artistico “Angelo Frattini” di Varese: “Crepa”. Saluti delle autorità e degli ospiti presenti
Ore 10.15 – Primo intervento.“Per una Teoria della Fragilità: l’esperienza di un ‘guaritore ferito’ (H.G. Gadamer)”. Relatore: dottor Roberto Gramiccia, scrittore, medico e critico d’arte
Ore 11.15 – Coffee time. Primo ingresso alla sala immersiva allestita dagli studenti del Liceo artistico A. Frattini
Ore 12.00 – Secondo intervento. “Fragilità e crescita. La generazione ansiosa”. Relatore: dottor Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano
Ore 13.15 – Terzo intervento. “La porta del cielo di qui e di là”. Intervento artistico di Massimo Conconi
Pausa pranzo. Secondo ingresso alla sala immersiva (per tutta la durata della pausa)
Ore 14.30 – Quarto intervento. “Fragilità e spiritualità”. Relatore: don Mauro Santoro, presidente della Consulta Diocesana Ambrosiana
Ore 15.30 – Quinto intervento. “Fragilità e antifragilità nell’arte”. Relatrice: professoressa Anna Gamardella, docente e divulgatrice di storia dell’arte
Ore 16.30 – Sesto intervento. “Mayor Von Frinzius, un’esperienza di contaminazione antropologica”. Relatore: professor Lamberto Giannini, direttore artistico e regista della compagnia Mayor Von Frinzius
Terzo ingresso alla sala immersiva (30/45 minuti)
Ore 18.00 – Chiusura della prima giornata
Domenica 15 marzo
Ore 16.00 – Apertura. Ingresso alla sala immersiva
Ore 17.00 – PizzAut. Testimonianza di Nico Acampora
Ore 18.00 – Festa e chiusura del Festival
