Abbandonava i rifiuti al cimitero di Gazzada Schianno, multa da 1000 euro

“L’Amministrazione Comunale esprime rammarico nel dover constatare il ripetersi, con crescente frequenza, di episodi di degrado urbano lungo il territorio comunale, riconducibili all’abbandono indiscriminato di rifiuti e al non corretto utilizzo dei cestini stradali”. Si apre così un comunicato diffuso dal Comune di Gazzada Schianno, su un’operazione compiuta dalla Polizia Locale sul territorio comunale.

“Si tratta di una situazione sgradevole che non è imputabile a carenze nei servizi di raccolta o nelle attività di controllo attuate dall’Amministrazione, bensì a comportamenti incivili da parte di singoli cittadini, i quali vengono puntualmente perseguiti ai sensi di Legge dal Servizio di Polizia Locale”.

L’episodio più recente riguarda un sistematico abbandono di rifiuti presso il cimitero comunale di Gazzada.

“Le operazioni di verifica, indagine e individuazione del responsabile, avviate e condotte dagli Agenti di Polizia Locale, si sono rivelate particolarmente complesse. Tuttavia, anche in questa circostanza, il responsabile, residente in un Comune limitrofo, è stato identificato e sanzionato con una cospicua sanzione amministrativa, 1000 euro, oltre al fermo del veicolo utilizzato per commettere l’illecito“, continua il comunicato.

“Le recenti modifiche al Testo Unico Ambientale hanno sensibilmente inasprito le pene nei confronti di coloro che si rendono responsabili di condotte lesive dell’ambiente, quali l’abbandono di rifiuti o altre forme di inquinamento del territorio”, spiega il sindaco Stefano Frattini.

Il sindaco rinnova l’invito alla cittadinanza a mantenere comportamenti responsabili e rispettosi del bene comune, sottolineando che il decoro urbano e la tutela dell’ambiente rappresentano un patrimonio collettivo da preservare nell’interesse di tutta la comunità.