“Abbracciatevi moltitudini” a Materia una serata d’ascolto e racconto dedicato alla Nona di Beethoven
Venerdì 20 febbraio a Castronno, Dario Monticelli guida il pubblico dentro la Sinfonia n. 9 e l’Ode alla Gioia, con una narrazione aperta ad appassionati e curiosi
Il venerdì sera di Materia ritrova il respiro della grande musica classica. Lo spazio-libero di VareseNews a Castronno, in via Confalonieri 5, dedica l’appuntamento di venerdì 20 febbraio a uno dei pilastri della cultura occidentale: la Sinfonia n. 9. A partire alle 21, l’incontro con Dario Monticelli vedrà una sessione di ascolto e narrazione accessibile a tutti, dagli appassionati di musica ai semplici curiosi.
Il cuore della serata è l’approfondimento intitolato Abbracciatevi, moltitudini!, condotto dal presidente di Officine Musicali. Il divulgatore guida il pubblico attraverso i movimenti della sinfonia, soffermandosi in particolare sulla celebre Ode alla Gioia in un percorso che mette a nudo l’attualità di un messaggio che, oggi come allora, parla della necessità di fratellanza e unione tra i popoli.
L’evento si inserisce nella programmazione costante di Materia, che ogni settimana trasforma la sede di Castronno in un laboratorio di ascolto, alternando la musica classica ad altri format, come le interviste dal vivo con i musicisti del territorio.
La serata di venerdì 20 febbraio è a ingresso gratuito ed è pensata per essere un momento pensato per chiunque voglia riscoprire la potenza dell’opera di Ludwig van Beethoven.