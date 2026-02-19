Varese News

Ad Albizzate un incontro con gli avvocati Marsico e Basilico sulle ragione del Sì al referendum

Venerdì 20 febbraio alle 21 nella sala Reni del palazzo comunale un incontro promosso dai circoli di Fratelli d’Italia Albizzate–Castronno e Caronno Varesino

referendum

Una serata pubblica per approfondire contenuti e motivazioni del referendum in programma il 22 e 23 marzo 2026. Venerdì 20 febbraio alle 21, nella sala Reni del palazzo comunale di Albizzate, si terrà un incontro informativo dedicato alle ragioni del Sì.

L’iniziativa è promossa dai circoli di Fratelli d’Italia di Albizzate–Castronno e Caronno Varesino, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un momento di confronto e chiarimento sul quesito referendario.

Gli interventi

A guidare la serata saranno gli avvocati Luca Marsico e Augusto Basilico, chiamati a illustrare gli aspetti tecnici, normativi e politici che hanno portato alla consultazione popolare.

Durante la serata verranno affrontati i principali nodi del referendum: il contenuto della proposta, le motivazioni che sostengono la scelta del Sì, le possibili ricadute sul piano istituzionale e amministrativo, oltre al significato civico della partecipazione al voto. Gli organizzatori sottolineano come l’appuntamento rappresenti un’occasione utile per avvicinare la cittadinanza a un tema di interesse nazionale, favorendo una decisione consapevole e informata.

La serata sarà aperta al pubblico e non è richiesta prenotazione.

Pubblicato il 19 Febbraio 2026
