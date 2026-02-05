Addio a Patrizia Ratti, sorriso gentile del Teatro di Varese

Se n’è andata Patrizia Ratti, presenza discreta ma indimenticabile per chiunque abbia frequentato il Teatro di Varese, soprattutto nei primi anni della sua storia. Per anni infatti è stata il volto accogliente e l’anima instancabile dietro le quinte del nascente nuovo teatro, la prima ad entrare nella gestione degli uffici.

Chi ha avuto la fortuna di conoscerla ricorda soprattutto quegli occhi verdi illuminati da un sorriso che sapeva essere conforto, incoraggiamento, presenza. Un sorriso che Patrizia ha conservato intatto anche quando la vita l’ha messa di fronte a prove durissime: negli ultimi vent’anni ha affrontato gravi patologie con uno straordinario atteggiamento, che ha lasciato tutti senza parole.

A dare l’annuncio sono il marito Enzo e i figli Andrea e Nicolò, che oggi piangono una donna straordinaria ma possono essere orgogliosi dell’eredità di amore e dignità che lascia. Sarà possibile salutare Patrizia giovedì 5 e venerdì 6 febbraio, dalle 8 alle 18, presso le Onoranze Funebri Sant’Ambrogio in via Mulini Grassi 10 a Varese.

