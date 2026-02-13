Addio all’architetto Giancarlo Consonni, una delle menti del progetto di rigenerazione dell’ex Isotta Fraschini

Grande cordoglio a Saronno per la morte dell‘architetto Giancarlo Consonni, professore emerito di Urbanistica al Politecnico di Milano che ha avuto un ruolo importantissimo nel cammino che ha portato al progetto di rigenerazione urbana dell’area ex Isotta Fraschini.

Poeta, architetto e urbanista

A dare l’annuncio della scomparsa l’Amministrazione comunale che ha espresso profondo cordoglio «per la scomparsa del poeta, architetto e urbanista Giancarlo Consonni, figura di grande sensibilità culturale e intellettuale».

Domenica pomeriggio era in programma un incontro che lo avrebbe visto protagonista: «La notizia della sua scomparsa rende ancora più significativo il ricordo dell’incontro che avrebbe dovuto tenersi domenica 15 febbraio a Villa Gianetti per la presentazione del volume “Il verso di Milano”. Un appuntamento atteso, che avrebbe rappresentato un momento di dialogo e riflessione per la nostra comunità».

«Nel ricordo della sua opera e del suo contributo al panorama culturale, l’Amministrazione si stringe con partecipazione e vicinanza ai familiari, agli amici e a tutti coloro che hanno condiviso con lui percorsi umani e professionali».

Il dolore di Vivaio Saronno

La notizia è stata accolta con grande dolore dal gruppo di lavoro di Vivaio Saronno: «Apprendiamo con grande dispiacere che è venuto a mancare Giancarlo Consonni, architetto, docente di urbanistica e poeta con il quale ci siamo a lungo confrontati sul progetto di rigenerazione urbana per l’area ex Isotta Fraschini fin dall’inizio del percorso – si legge in un messaggio sulla pagina facebook di Vivaio Saronno – Giancarlo è stato e sarà un punto di riferimento per generazioni di studenti e urbanisti. Noi vogliamo ricordarlo con grande affetto e riconoscenza, rimandando chi volesse alla lectio magistralis “Le forme della convivenza – Ridisegnare la città tra storia e futuro”, che Consonni ha tenuto il 22 febbraio 2022 nel corso degli incontri di Officina Vivaio, e che è tutt’ora disponibile in versione integrale sul nostro sito (PDF e video). Un momento che crediamo sia stato molto importante per chi l’ha vissuto per approfondire i temi della polis e dell’abitare, così indissolubilmente collegati tra loro e riportati al centro del dibattito».

Ai familiari e agli affetti di Giancarlo vanno il nostro ricordo e le nostre più sentite condoglianze. Mostra meno

Qui un’intervista di cinque anni fa in cui l’architetto Consonni tratteggiava le coordinate dentro cui lo sviluppo dell’area doveva muoversi.