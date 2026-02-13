Agrivarese, la festa dell’agricoltura, torna ai Giardini Estensi
L’appuntamento è per domenica 12 aprile. Aperte le iscrizioni per le aziende che vorranno esporre i propri prodotti. Domande fino al 20 marzo
Camera di Commercio di Varese riporta Agrivarese nel cuore della Città Giardino. Saranno i Giardini Estensi di Varese a ospitare, domenica 12 aprile, l’edizione primaverile della principale rassegna dedicata al comparto agricolo provinciale. Dopo il successo dello scorso settembre a Busto Arsizio, che ha registrato oltre 26mila presenze, la manifestazione riparte dal capoluogo con l’obiettivo di avvicinare cittadini e consumatori alle eccellenze del territorio.
Camera di Commercio di Varese, in collaborazione con associazioni di categoria, e Comune di Varese scaldano i motori organizzativi di un evento, molto atteso in città, in grado di connettere il mondo agricolo ai temi della sostenibilità, del turismo, del commercio e della cultura. Infatti, le imprese che aderiranno all’iniziativa avranno la possibilità di entrare in contatto con un pubblico vasto e profilato, proveniente sia dal territorio locale, sia dalle province limitrofe e dal Canton Ticino.
“Agrivarese rappresenta un modello di promozione integrata che sostiene il mondo dell’agricoltura e contemporaneamente accresce l’attrattività dei nostri centri urbani – spiega il presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello -. La scelta di portare la produzione agroalimentare e florovivaistica nel cuore delle città crea una sinergia preziosa tra sostenibilità, commercio e valorizzazione del territorio. Con questo format itinerante, intendiamo offrire alle aziende agricole una vetrina d’eccellenza per incontrare direttamente i consumatori, promuovendo i valori della filiera corta e della qualità che caratterizzano il nostro sistema economico”.
Agrivarese per il comparto rappresenta un’occasione unica per farsi conoscere, fidelizzare nuovi clienti e avviare sinergie commerciali in un contesto che valorizza la tracciabilità e la provenienza certa dei prodotti.
“La Città giardino ospita Agrivarese in uno dei suoi contesti più scenografici, i Giardini Estensi – sottolineano il sindaco del Comune di Varese, Davide Galimberti e la vicesindaca, Ivana Perusin – Un appuntamento importante per la nostra città e provincia che unisce promozione della vocazione agricola del nostro territorio, valorizzazione delle produzioni locali, sostenibilità e turismo rurale. Il parco di Palazzo Estense è lo scenario naturale di questo evento tanto atteso dalla città e da sempre molto partecipato”.
Importante per la riuscita della manifestazione è il contributo delle associazioni di settore che rappresentano il tessuto imprenditoriale locale.
«Agrivarese è molto più di un appuntamento atteso: è il luogo dove l’agricoltura varesina si racconta senza filtri, mostrando le sue peculiarità. Un sistema fatto di aziende familiari, allevamenti, produzioni lattiero-casearie, ortoflorovivaismo, apicoltura, viticoltura, agriturismi e identità agroalimentari di qualità che intrecciano pianura, laghi e aree d’altura – spiega Pietro Luca Colombo, Presidente Coldiretti Varese -. La nostra forza è la multifunzionalità, la capacità di presidiare il territorio e di garantire prodotti tracciabili, sicuri, espressione autentica di un made in Italy che l’azione di Coldiretti da anni difende in Italia, in Europa e nel mondo. E, non dimentichiamolo mai, il tessuto produttivo prealpino è parte fondante di un sistema Italia che parte dal campo e finisce in tavola. Portare tutto questo nel cuore di Varese significa rafforzare il dialogo diretto con i consumatori, costruire fiducia e consapevolezza, spiegare cosa c’è dietro ogni etichetta e ogni prezzo. Coldiretti è in prima linea per difendere le produzioni nazionali da contraffazioni e italian sounding, per tutelare il reddito degli agricoltori e per affermare un modello fondato su filiera corta, trasparenza e giusto valore lungo tutta la catena. Agrivarese rappresenta, per noi, un presidio concreto di identità, qualità e futuro per l’agricoltura del territorio».
Gli fa eco Giacomo Brusa, presidente Confagricoltura Varese «Agrivarese è un momento fondamentale di conoscenza e confronto per tutto il settore. In questa occasione produttori, cittadini, istituzioni e giovani, si incontrano favorendo la diffusione di una maggiore consapevolezza sul valore dell’agricoltura, sulle sue sfide e sulle sue opportunità. Eventi come questo permettono di raccontare il lavoro che c’è dietro ogni prodotto e di rafforzare il legame tra territorio, tradizione e innovazione. La presenza di Confagricoltura ad Agrivarese2026 rappresenta un’occasione importante per raccontare il lavoro quotidiano degli agricoltori, promuovere le produzioni locali e rafforzare il legame tra agricoltura, ambiente e comunità. Durante la fiera, i visitatori potranno conoscere da vicino le attività dell’Associazione, delle imprese associate, confrontarsi con i produttori, conoscere nuove aziende agricole e non da ultimo acquistarne i prodotti, il tutto in un contesto meraviglioso, i Giardini Estensi del Comune di Varese”.
Le imprese varesine che vorranno esporre e commercializzare i propri prodotti agroalimentari e florovivaistici, oltre a macchine agricole, attrezzature per il giardino e la manutenzione del verde possono già presentare domanda utilizzando il form disponibile sui siti sia di Camera di Commercio, all’indirizzo www.va.camcom.it sotto la voce “Prossimi eventi”, sia della manifestazione, www.agrivarese.com
