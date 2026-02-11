Al Bel Sit di Comerio si festeggia il Capodanno Cinese 2026: torna la serata firmata Mizu

Lanterne rosse, musica tradizionale dal vivo, rituale del tè e un grande banchetto da condividere.

Lunedì 16 febbraio 2026 l’Hotel Bel Sit di Comerio si trasforma per celebrare il Capodanno Cinese – Anno del Cavallo, con la quinta edizione dell’evento organizzato da Mizu.

Non una semplice cena, ma un vero e proprio percorso esperienziale, tra tradizione, simboli e sapori.

Il programma prevede:

– Specialità della cucina originale cinese

– Musica dal vivo con strumento tradizionale (erhu, antico strumento a due corde risalente alla dinastia Tang)

– Rituale del tè con degustazione di tè cinesi premium selezionati

– Dolci tradizionali e auguri di fortuna e prosperità

– Atmosfera festosa con decorazioni tipiche

Un evento pensato per coppie, famiglie e gruppi di amici, con una formula conviviale che richiama il vero spirito della festa.

Il grande “Banchetto” della tradizione

Protagonista della serata sarà il banchetto tradizionale, suddiviso in tre portate da condividere al tavolo, proprio come avviene nelle celebrazioni in Cina.

Si parte con antipasti cinesi di ravioli, involtini e assaggi delle specialità asiatiche, per poi proseguire con piatti principali che rappresentano simbolicamente prosperità e abbondanza, fino ad arrivare ai dolci della tradizione a base di riso glutinoso, sesamo e fagioli rossi.

Ogni portata è pensata per raccontare un significato, trasformando la cena in un momento culturale oltre che gastronomico.

Orari e prezzi

La serata si terrà dalle 19.30 alle 23.00 presso l’Hotel Bel Sit di Comerio.

Le quote di partecipazione sono:

– 80 euro a persona

– 40 euro per bambini under 12

– Gratis per i bambini sotto i 5 anni

Previsti anche sconti per tavolate:

– 5/6 persone: -10%

– 7/9 persone: -15%

– 10 persone o più: -20%

Un’occasione interessante per gruppi numerosi che vogliono vivere insieme un’esperienza diversa dal solito.

Un appuntamento che unisce cultura e territorio

Il Capodanno Cinese è un momento simbolico che celebra rinnovamento, fortuna e nuovi inizi. Portarlo sulle sponde del lago di Varese significa creare un ponte tra culture, offrendo al territorio un evento originale e coinvolgente.

La location, con vista panoramica e spazi ampi, contribuisce a rendere la serata ancora più suggestiva.

Prenotazioni

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0332 189 6742.

Contatti

Hotel Bel Sit di Comerio

Via G. Borghi, 28, 21025 Comerio VA