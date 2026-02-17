Al Cineclub Filmstudio 90 il documentario “Tua Madre” di Leonardo Malaguti

L’evento sarà impreziosito dalla partecipazione speciale in sala del regista Leonardo Malaguti e l’attrice Dania Rendano

Appuntamento speciale al Cineclub Filmstudio 90 (Via de Cristoforis 5) per giovedì 19 febbraio alle 21, con il documentario “Tua Madre” di Leonardo Malaguti, per una riflessione su giovinezza e maternità. L’evento sarà impreziosito dalla partecipazione speciale in sala del regista Leonardo Malaguti e l’attrice Dania Rendano.

Trama: è evidente che la maternità, in tutte le sue forme, declinazioni e problematiche, sia un tema cardine dei tempi recenti, ed è in questa corrente che si inserisce anche il film della durata di 65 minuti di Leonardo Malaguti, che vede protagonista una studentessa di cinema venticinquenne che si scopre incinta e decide di dare vita a un documentario sulla gravidanza, la percezione sociale e individuale e le sue declinazioni, specialmente per le nuove generazioni.

L’evento sarà riservato ai soci ARCI, se non si è già tesserati è necessario fare richiesta entro 24 ore dall’inizio dell’evento. Qui maggiori informazioni sul tesseramento: https://www.filmstudio90.it/tesseramento/

I prezzi per l’evento sono: Intero: 6,50 €; Ridotto soci under 25 : 4 €

Per maggiori informazioni sull’evento scrivere alla mail filmstudio90@filmstudio90.it

Qui il trailer del film: