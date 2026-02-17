Al Circolo di Casbeno arriva il “Carnival Party”: ingresso libero, musica, karaoke e spritz a 3 euro

Al Circolo di Casbeno, in via Milazzo 35 a Varese, arriva il Carnival Party: ingresso libero, dj set e karaoke con DJ Magash, cibo per tutti e spritz a 3 euro dalle 18.30 alle 20.30

Una serata di festa aperta a tutti per celebrare il Carnevale in compagnia. Il Circolo di Casbeno organizza il Carnival Party, un appuntamento pensato per unire musica, divertimento e buona cucina in un clima conviviale.

L’ingresso è libero e la proposta della serata è ricca: ci sarà cibo per tutti i gusti, dalla pasta e fagioli ai panzerotti, dalle salamelle alle patatine, con tante altre specialità preparate per l’occasione.

A fare da colonna sonora sarà la musica con DJ Magash, che animerà la festa a partire dalle ore 20.00 con dj set e karaoke, per dare a tutti la possibilità di mettersi in gioco e divertirsi insieme.

Non mancherà un momento speciale dedicato all’aperitivo: dalle 18.30 alle 20.30 spritz a 3 euro, un’occasione per iniziare la serata brindando in compagnia.

Il dress code? Come da tradizione di Carnevale: “mascherati e pettinati”, per entrare pienamente nello spirito della festa.

L’appuntamento è in via Milazzo 35 a Casbeno (Varese). Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 328 1908337.

Circolo di Casbeno

Via Milazzo, 35, 21100 Varese VA

T: 328 1908337

