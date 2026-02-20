Al dibattito Upel sulla riforma della giustizia interviene Raffaele Della Valle, storico legale di Enzo Tortora

Sarà l’avvocato Raffaele Della Valle, storico difensore di Enzo Tortora, uno dei protagonisti del dibattito pubblico sul referendum relativo alla riforma della giustizia promosso da UPEL – Unione Provinciale Enti Locali – in programma a Busto Arsizio.

L’incontro, dal titolo “Magistratura e Costituzione. Le ragioni del Sì e del No”, si terrà lunedì 23 febbraio alle ore 20.30 nella sala Tramogge dei Molini Marzoli, con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio.

Al centro della serata le modifiche costituzionali oggetto della consultazione referendaria del 22 e 23 marzo: la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri, la creazione di due distinti Consigli superiori della magistratura e l’istituzione di una nuova Alta Corte disciplinare per i magistrati.

L’iniziativa intende offrire un momento di approfondimento e confronto pubblico su temi che incidono sull’assetto della giustizia e sull’equilibrio tra i poteri dello Stato.

Raffaele Della Valle, avvocato del Foro di Monza, è noto a livello nazionale per essere stato il legale di Enzo Tortora nel celebre caso giudiziario che segnò profondamente il dibattito italiano sulla responsabilità della magistratura e sulle garanzie dell’imputato. Successivamente parlamentare di Forza Italia, porterà al confronto la propria esperienza maturata tra aule di tribunale e Parlamento.

Con lui interverranno il sostituto procuratore della Repubblica di Busto Arsizio Massimo De Filippo, l’avvocato Samuele Genoni, co-responsabile dell’Osservatorio ordinamento giudiziario dell’Unione Camere Penali Italiane, e l’avvocato Fabio Ambrosetti del Foro di Varese.