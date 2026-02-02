Al Gran Cinema Vittoria di Varese “I nostri eroici furori”: tra mito e archeologia

Venerdì 6 febbraio, alle ore 18:00, la storica cornice del Gran Cinema Vittoria di Varese si trasformerà in un palcoscenico dove l’archeologia incontra il grande schermo e la narrativa. L’evento, intitolato «I nostri eroici furori: effimera, sempiterna, ineffabile bellezza», vedrà protagonisti l’archeologa e docente Filomena Lombardo e il presidente nazionale di Ancos Aps, Enrico Inferrera. Un appuntamento che promette di trascinare i presenti in un viaggio emozionale tra la scintilla della conoscenza e la preziosità del gioiello inteso come manufatto storico.

Un dialogo sospeso tra mito e scienza

L’incontro non seguirà lo schema classico della conferenza, ma si svilupperà come un dialogo a due voci capace di spaziare su temi apparentemente distanti. Si partirà dalle suggestioni della scrittura per arrivare alla concretezza del gioiello, richiamando quella passione ardente per il sapere che trasforma l’essere umano. Particolare curiosità suscita l’originale collegamento tra il concetto di bellezza e la scienza, con un confronto che arriverà a toccare persino i temi della meccanica quantistica.

Dodici tappe per raccontare l’emozione

Il percorso della serata è strutturato come un vero e proprio “canovaccio” teatrale in dodici tappe. Dopo un omaggio alla storia del Gran Cinema Vittoria, inaugurato nel 1917, la narrazione si addentrerà nel mito di Diana e Atteone per esplorare le diverse declinazioni della bellezza: come libertà, interiorità e riscatto. Il dibattito trarrà spunto anche dall’opera della Lombardo «Il Gioiello, tra storia, desiderio e passione», che analizza il gioiello non solo come ornamento ma come veicolo di conoscenza.

Performance teatrali e riflessioni

Ad arricchire l’evento ci saranno momenti di pura performance, con monologhi teatrali che daranno voce a personaggi suggestivi come Morgana e Angelo. Sarà un modo per rendere tangibile la parola scritta e coinvolgere il pubblico in una riflessione collettiva sulla capacità dell’uomo di rendersi parte della natura attraverso l’arte e la bellezza. La serata rappresenta un’occasione preziosa per riscoprire un luogo storico di via Bagaini attraverso una lente culturale multidisciplinare.