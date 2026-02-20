Varese News

Al Keynes di Gazzada l’Università dell’Insubria guida gli studenti tra Industrial IoT e AI

Il 24 febbraio in aula magna si terrà il seminario di Informatica del progetto “Giovani Pensatori”. Al Keynes tre docenti dell'ateneo per orientare i ragazzi sulle professioni digitali del futuro

giovani pensatori edizione 16

Martedì 24 febbraio 2026, dalle 9 alle 12, l’aula magna dell’istituto “J.M. Keynes” ospiterà il Seminario di Informatica “Nuove frontiere tecnologiche: Industrial Internet of Things e IA”, un appuntamento di alto profilo dedicato agli studenti degli indirizzi Informatica, Automazione e Relazioni Internazionali per il Marketing.

L’iniziativa, giunta alla settima edizione, rientra nel progetto universitario “Giovani Pensatori” del Centro Internazionale Insubrico, coordinato dalla professoressa Stefania Barile, ed è frutto della sinergia tra la stessa docente, la professoressa Sabrina Sicari dell’Università dell’Insubria e la professoressa Caterina Stallone, vicepreside dell’ISIS Keynes diretto da Fausta Zibetti.

L’obiettivo è orientativo: mettere in dialogo scuola e università, offrendo ai ragazzi una panoramica sulla ricerca d’avanguardia sviluppata dal Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell’Insubria e dal Team di Ingegneria del Software guidato dal professor Alberto Coen Porisini.

Protagonisti del Seminario saranno tre docenti di spicco dell’ateneo varesino: Sabrina Sicari, professore ordinario di Reti di telecomunicazione e Fondamenti di Internet of Things, che illustrerà le infrastrutture alla base del mondo interconnesso; Davide Tosi, professore associato di Big Data e delegato della Rettrice all’Intelligenza Artificiale, che accompagnerà gli studenti dentro gli algoritmi che stanno trasformando industria e società; Alessandra Rizzardi, professore associato di Ingegneria del Software, che racconterà la complessità dei sistemi digitali moderni.

«Desideriamo accompagnare i giovani verso una scelta universitaria autonoma, consapevole e responsabile» spiegano Barile e Sicari, convinte che l’informatica vada presentata non solo come disciplina, ma come linguaggio per costruire il domani.

Il seminario rappresenta così un esempio concreto di come scuola e università possano collaborare per formare cittadini consapevoli e professionisti pronti alle sfide della transizione digitale.

Pubblicato il 20 Febbraio 2026
